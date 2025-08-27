गणेश चतुर्थी की रात गलती से दिख जाए चंद्रमा तो किस उपाय से दूर करें चंद्र दोष?

Ganesh Chaturthi 2024: सनातन परंपरा में गणेश चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता माने जाने वाले गणपति की पूजा अत्यंत ही शुभ और फलदायी मानी गई है, लेकिन इसी दिन चंद्रमा को देखना बेहद अशुभ क्यों माना गया है. खास तौर पर तब जबकि देश में तमाम बड़े पर्व पर और हर महीने चंद्र दर्शन को देखने पर सुख-सौभाग्य का वरदान मिलता है. आइए गणेश चतुर्थी पर लगने वाले चंद्र दोष और उससे बचने वाले सरल सनातनी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं.

गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं देखा जाता है चंद्रमा

हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन न करने की परंपरा है. मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति को झूठा कलंक लगता है. मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा को देख ले तो उसे बेवजह की बदनामी मिलती है. यही कारण है कि इसे कुछ लोग कलंक चतुर्थी के नाम से भी बुलाते हैं. मान्यता है कि द्वापर युग में इसी चंद्र दोष के चलते भगवान श्रीकृष्ण पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था.

झूठे दोष से जुड़ी है चंद्रमा की ये कथा

चंद्र दोष से जुड़ी दो कथाओं का जिक्र मिलता है. एक के अनुसार जब गणेश चतुर्थी पर गणपति का जन्म हुआ तो उनके गजानन स्वरूप को देखकर चंद्र देवता हंसने लगे थे. स्वयं का अपमान होने पर गणपति ने तुरंत उन्हें काले होने का श्राप दे दिया. जब चंद्र देवता को अपनी गलती होने का अहसास हुआ था तो उन्होंने गणपति से क्षमा मांगते हुए इसका उपाय पूंछा. तब गणपति ने कहा कि जैसे-जैसे आप पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, आपका तेज वापस लौट आएगा.

दूसरी मान्यता के अनुसार माता पार्वती और महादेव की परिक्रमा करने के बाद जब प्रथम पूजनीय हो गये तो सभी देवी-देवताओं ने उनकी वंदना की लेकिन चंद्र देवता अपने सौंदर्य का अभिमान करते हुए ऐसा करने से मना कर दिया. तब गणपति ने उन्हें काले वर्ण में तब्दील हो जाने का श्राप दिया था लेकिन बाद में माफी मांगने पर सूर्यदेव वाला उपाय बताया था.

किस उपाय से दूर होगा चंद्र दर्शन का दोष

मान्यता है कि यदि इस दिन कोई व्यक्ति अनजाने में चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे इससे लगने वाले दोष से बचने के लिए सभी संकटों से बचाने वाले श्री गणेश जी की शरण में जाना चाहिए. मान्यता है कि स्नान-ध्यान करने के बाद गणपति का ध्यान एवं दर्शन करते हुए उनके 12 नाम लेने पर चंद्र दोष दूर हो जाता है. गणेश चतुर्थी पर लगने वाले चंद्र दोष को दूर करने के लिए गणपति को फल चढ़ाकर उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें. गणेश चतुर्थी पर लगे चंद्र दोष के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए नीचे दिये गये मंत्र का अधिक से अधिक जप करें -

"सिंह: प्रसेन मण्वधीत्सिंहो जाम्बवता हत:. सुकुमार मा रोदीस्तव ह्येष: स्यमन्तक:"

