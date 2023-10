मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है दशहरा, जान लीजिए इस दिन किन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए

Dussehra 2023 things not to do: दशहरे के दिन भूलकर भी ना करें ये काम

खास बातें दशहरा के दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए.

वरना हो सकता है अशुभ.

जान लें किन बातों का रखना है ध्यान.

Things to Avoid on Dussehra in hindi: हिंदू धर्म में दशहरा (dussehra 2023) पर्व का विशेष महत्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार दशमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर, सोमवार को शाम 5 बजकर 44 मिनट पर होगी और 24 अक्टूबर, मंगलवार को दोपहर 3 बजकर 14 मिनट पर इसका समापन होगा. उदया तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर, मंगलवार को दशहरा का पावन त्योहार मनाया जाएगा. दशहरा त्योहार ये दर्शाता है की बुराई चाहे जितनी भी मजबूत हो जीत हमेशा अच्छाई की होती है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय पाई थी. और तब से हर साल पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है. ऐसे शुभ दिन पर कुछ ऐसे काम है जो करना अशुभ माना जाता है. तो इसलिए (what to do on dussehra) आपको बताते हैं वह काम जो गलती से भी (what to not do on this dussehra) दशहरे के दिन ना करें वरना पाप के भागीदार बन सकते हैं.