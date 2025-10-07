विज्ञापन
Diwali 2025: दिवाली की पूजा से पहले जानें कहां रहता है धन की देवी मां लक्ष्मी का वास

Diwali 2025 Maa Laxmi kaha rahti hai: सनातन परंपरा में धन की देवी को चंचला कहा गया है जो बड़ी मुश्किल से कहीं पर टिकती हैं. यही कारण है कि हर कोई उन्हें अपने यहां रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय करता है. आइए जानते हैं कि आखिर किन स्थानों पर मां लक्ष्मी हमेशा करती हैं वास.

Diwali 2025: किस जगह पर होता है मां लक्ष्मी का वास?
Diwali 2025 Maa Laxmi ko prasan kaise kare: जीवन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उस पर धन की देवी की कृपा हमेशा बनी रहे और उसे कभी भी रुपये-पैसे की कमी न हो. इसके लिए हर कोई अपने स्तर पर मेहनत और प्रयास करता है. मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरे साल दीपावली पर्व का इंतजार करता है, ताकि वह कार्तिक मास की अमावस्या पर विधि-विधान से पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके. इस साल यह दिवाली का महापर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंचला कहलाने वाली धन की देव कहां वास करती हैं और कहां से रूठकर चली जाती हैं? आइए जानते धन की देवी मां लक्ष्मी से जुड़ा ये रहस्य. 

  • सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किस दिशा में धन की देवी मां लक्ष्मी निवास करती हैं. पंचतत्वों पर आधारित वास्तु शास्त्र के अनुसार धन की देवी का सबसे उत्तम स्थान उत्तर दिशा है. इसे कुबेर की दिशा भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में रखा धन टिकता है या फिर कहें इस दिशा में धन की देवी का वास हमेशा बना रहता है. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी विधि-विधान से पूजा होती है, वहां उनका हमेशा वास बना रहता है. 

  • सनातन परंपरा के अनुसार शंख को धन की देवी मां लक्ष्मी का भाई कहा जाता है क्योंकि उसका प्राकट्य भी समुद्र मंथन के दौरान हुआ था. मान्यता है कि जिस घर के पूजा स्थान पर शंख होता है और उसे प्रतिदिन बजाया जाता है, वहां पर मां लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में हमेशा साफ-सफाई और पवित्रता बनी रहती है, वहां पर मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में लोग एक-दूसरे का करते हैं और जहां प्रेम और सामंजस्य बना रहता है, वहां पर मां लक्ष्मी का वास रहता है. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि जिन घरों में प्रतिदिन साफ-सफाई के लिए झाड़ू का प्रयोग किया जाता है और उसे सलीके से उचित स्थान पर छिपाकर रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी का वास बना रहता है. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में अतिथियों का सादर-सत्कार होता है और उसे कभी भूखे नहीं जाने दिया जाता है, उस घर में हमेशा अन्न और धन बना रहता है. मां लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा वास करती हैं. 

