Dhanteras 2025: धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या नहीं, जानें धन को 13 गुना बढ़ाने वाला महाउपाय

Dhanteras 2025 Upay: धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देवता की पूजा के साथ खरीददारी को बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दिन किसी शुभ कार्य को करने पर उसका 13 गुना फल प्राप्त होता है. ऐसे में इस दिन गुडलक पाने के लिए क्या खरीदें और क्या न खरीदें, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Dhanteras 2025 Best Astro Remedies: सनातन परंपरा में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के नाम से जाना जाता है. इस साल यह पर्व 18 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन पड़ रहा है. हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी (Goddess Lakshmi), धन के देवता कुबेर (Lord Kubera) और आरोग्य के देवता धन्वंतरि (Lord Dhanvantari) तीनों की पूजा का दिवस है. जिस धनतेरस को 13 गुना वृद्धि कराने वाला माना गया है, आइए जानी-मानी ज्योतिषाचार्या एवं वास्तुविद् डॉ. नीति एस. शर्मा से जानते हैं कि इस दिन शुभता और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना चाहिए.

धनतेरस पर क्या खरीदें | What to buy on Dhanteras

  • सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भूमि-पत्र, शेयर या निवेश.
  • पंचधातु या ताम्बे के पात्र, लक्ष्मी-गणेश मूर्ति, दीपक, शंख, और श्री यंत्र.
  • धन्वंतरि पूजन के लिए ताम्बे का कलश और तुलसी पत्ते.

धनतेरस पर क्या न खरीदें | What to not buy on Dhanteras

  1. लोहे, स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन.
  2. काला कपड़ा, काले जूते या काले वस्त्र.
  3. टूटी मूर्तियाँ, पुरानी वस्तुएं या फटे कपड़े.
  4. उधार में वस्तु खरीदना अशुभ माना गया है.

धनतेरस 2025 का शुभ मुहूर्त:

प्रदोष काल पूजन: सायं 5:45 से 7:45 बजे तक

यम दीपदान मुहूर्त: रात्रि 8:00 से 8:30 बजे तक

धनतेरस का महाउपाय

  • धनतेरस के दिन तुलसी के पास दीपक जलाएं. इस उपाय को करने से आरोग्य और धन दोनों की प्राप्ति होगी.
  • धन त्रयोदशी पर अपने धन स्थान या फिर कहें तिजोरी में गोमती चक्र रखें. इससे स्थिर धन का योग बनेगा.
  • धनतेरस के दिन श्री यंत्र का विधि-विधान से पूजन करें. इस उपाय को करने से धन प्रवाह और घर में लक्ष्मी की स्थायित्व शक्ति बढ़ती है.
  • धनतेरस पर यम दीपदान अवश्य करें. इस उपाय को करने से मृत्यु भय और रोग-दोष से मुक्ति मिलती है.
  • धनतेरस के दिन श्री सूक्त और कुबेर स्तोत्र का पाठ अवश्य करें. हिंदू मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पूरे साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

धनतेरस का धार्मिक महत्व

धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति सकारात्मक भावना और शुभ संकल्प के साथ खरीदारी करता है, उसे वर्षभर आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है. हिंदू धर्म शास्त्र में कहा गया है -

'धनत्रयोदशीं नित्यं लक्ष्म्याय नमः स्मरेत्. धनवन्तं भवेन्नित्यं आरोग्यं च लभेत्सदा'

अर्थात् जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरि का पूजन करता है, वह सदैव धनवान, स्वस्थ और सौभाग्यशाली रहता है. पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस पर गुरु कर्क राशि में उच्च के रहेंगे और यह स्थिति 'हंसपंचपुरुष महायोग' और 'लाभयोग' बना रही है. ऐसे में शुभता और सौभाग्य को पाने के लिए शुभ मुहूर्त में धन के देवता और धन की देवी के साथ भगवान भगवान धन्वंतरि की पूजा अवश्य करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

