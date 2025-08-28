Vastu tips for money: धन से जुड़े 10 बड़े वास्तु दोष, जिसकी अनदेखी करने पर आदमी हो जाता है कंगाल

Money related vastu dosh and remedies: पंचतत्वों पर आधारित वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर यदि चीजें सही दिशा और स्थान पर हों तो व्यक्ति के सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है, वहीं इसके विपरीत होने पर अक्सर उसे तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अगर आपको लगता है कि परिश्रम और प्रयास करके आप धन तो खूब कमा लेते हैं लेकिन वह टिकता नहीं है या फिर आपकी शिकायत है कि आपके घर से धन की देवी लक्ष्मी रूठ कर चली गई हैं तो आपको उन्हें मनाने और धन का भंडार हमेशा भरा रखने के लिए नीचे बताए गये वास्तु नियमों की अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए.

1. घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें

अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है और आए दिन आर्थिक ​तंगी बनी रहती है तो सबसे पहले आपको अपने घर को साफ-सुथरा और पवित्र रखना होगा क्योंकि धन की देवी ऐसे स्थानों से अक्सर रूठ कर चली जाती हैं जहां पर खराब चीजें या गंदगी भरी पड़ी रहती है.

2. यहां कभी न बनाएं धन स्थान

वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भूलकर भी अपने घर में सीढ़ी के नीचे या फिर टायलेट और आग्नेय कोण में बने किचन के साथ धन स्थान नहीं बनाना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण में रखा हुआ पैसा अक्सर रोग आदि में खर्च हो जाता है और व्यक्ति को पैसों की किल्लत बनी रहती है.

3. दक्षिण दिशा में न बनाएं धन स्थान

वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भूलकर भी दक्षिण दिशा में धन का स्थान नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह दिशा यम की दिशा मानी जाती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार धन स्थान हमेशा उत्तर दिशा में बनाना चाहिए क्योंकि यह कुबेर की दिशा है

4. कैसा होना चाहिए धन स्थान

वास्तु शास्त्र में धन स्थान को लेकर भी कुछ नियम बताए गये हैं. जैसे धन स्थान को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए. धन स्थान पर कभी भी मकड़ी के जाले या गंदगी नहीं होनी चाहिए. धन स्थान पर कभी भूलकर भी पुराने बिल या अन्य चीजें नहीं रखें क्योंकि यह बड़ा वास्तु दोष माना गया है.

5. इस कारण रूठ जाती हैं लक्ष्मी

वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका धन स्थान हो या फिर आपका पर्स, उसके कभी भी जूठे हाथ या फिर अपवित्र अवस्था में नहीं छूना चाहिए, अन्यथा धन की देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं. इसी प्रकार धन स्थान में कभी भी फटे नोट या खोटे सिक्के नहीं रखने चाहिए.

6. तुरंत ठीक करें टपकता नल

सनातन परंपरा में जल को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि जिस घर में नल या किसी और माध्यम से जल की बर्बादी होती है, वहां से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर चली जती हैं. पानी के लीकेज से पैदा होने वाला वास्तु दोष इंसान का धन बेवजह की चीजों में खर्च करवाता है. यदि व्यक्ति इस वास्तु दोष पर ध्यान न दे तो एक दिन वह कंगाली की स्थिति में आ जाता है.

7. दूर करें मेन गेट से जुड़ा वास्तु दोष

वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट और आपकी मनी का गहरा संबंध है क्योंकि इसी रास्ते से होकर आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं. ऐसे में अपने मेन गेट को हमेशा मंगल प्रतीकों से सजाकर साफ-सुथरा रखें. वास्तु के अनुसार जिन लोगों के यहां मेनगेट टूटा हुआ होता है, उन्हें अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है.

8. घर में कहां रखें झाड़ू

हिंदू धर्म में घर की साफ-सफाई के लिए काम आने वाली झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. वास्तु के अनुसार झाड़ू को ऐसी जगह न रखें जहां पर वह पैरों के नीचे आए. इसी प्रकार झाड़ू को कभी भूलकर भी धन स्थान से सटाकर अथवा किचन में न रखें. झाड़ू को किसी खुले स्थान पर रखने की बजाय पश्चिम दिशा में छिपा कर रखना चाहिए ताकि उस पर किसी की नजर न पड़े. मान्यता ये भी है कि शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए.

9. घर में न रखें खराब घड़ियां

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए. वास्तु के अनुसार बंद पड़ी खराब घड़ियां अक्सर नकारात्मक उर्जा का कारण बनते हुए आपकी प्रगति में बाधक बनती हैं. ऐसे में अपनी घड़ी को या तो सही करा लें या फिर उसे तुरंत घर से बाहर कर दें.

10. ईशान कोण हमेशा साफ और खुला रखें

वास्तु के अनुसार जिन लोगों के घर में उत्तर पूर्व का स्थान ऊंचा होता है, उनके घर में धन के आगमन का फ्लो धीमा हो जाता है. ऐसे घरों में अक्सर पैसों से जुड़ी किल्लत देखने को मिलती है. ईशान कोण हमेशा साफ और खुला रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)