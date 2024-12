साल 2025 में कब-कब है शारदीय, चैत्र और गुप्त नवरात्रि, यहां जानिए सही तारीख और महत्व

Navratri Dates In 2025 : मां दुर्गा (ma durga) को सनातन धर्म में शक्ति और भक्ति का प्रतीक कहा गया है. शक्ति की अवतार मां दुर्गा को कई रूपों में पूजा जाता है. नवरात्रि (navatri) का त्योहार मां दुर्गा को समर्पित है. साल में चार बार नवरात्रि (navratri festival)का त्योहार आता है. इसमें शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं. नौ दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत किया जाता है. नौ दिनों के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराकर मां का आशीर्वाद लिया जाता है. चैत्र माह की नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और आश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है.माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि आती हैं और इस दौरान दस महाविद्या की पूजा की जाती है. चलिए जानते हैं कि आने वाले साल यानी 2025 में नवरात्रि किस किस डेट को पड़ रही हैं. यहां जानते हैं चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि की तिथियां.



2025 में कब है चैत्र नवरात्रि when is chaitra navratri in 2025



हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो हिंदू नववर्ष के पहले दिन चैत्र नवरात्रि आरंभ होती है. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है. राम नवमी के दिन इसका समापन होता है. मान्यता है कि देवी दुर्गा की आराधना के ये नौ दिन आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. साधक नौ दिनों तक मां की पूजा करते हैं और सिद्धि और मोक्ष की प्रार्थना करते हैं. 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ हो रही हैं, इस दिन व्रत करने वाले जातक घट स्थापना करेंगे. इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 06.13 मिनट से 10.22 तक है. इसके अलावा घटस्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12.10 से आरंभ होकर दोपहर 12.50 तक होगा. चैत्र नवरात्रि का समापन 7 अप्रैल को होगा और इसी रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा.व्रत करने वाले देवी के भक्त इसी दिन कन्या भोज कराकर अपने व्रत का उद्यापन करेंगे. कहा जा रहा है कि 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं.

2025 में कब है शारदीय नवरात्रि | When is shardiya navratri in 2025



शारदीय नवरात्रि आश्विन माह में आते हैं. इस दौरान नौ दिनों तक देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है और अंतिम दिन विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है. विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं और इस दिन जगह जगह पर रावण के पुतले भी जलाए जाते हैं. पश्चिम बंगाल में शारदीय नवरात्रि के अंत के पांच दिनों को काफी धूमधाम से मनाया जाता है. यहां दुर्गा पूजा के पंडाल लगते है और मां दुर्गा की आराधना होती है. 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से आरंभ हो रहे हैं. शारदीय नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर के दिन होगा. 22 सितंबर को मां दुर्गा के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06.09 से आरंभ हो रहा है जो 08.06 बजे तक होगा. इसके अलावा इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11.49 से दोपहर 12.38 मिनट तक है. 2025 में शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं.



गुप्त नवरात्रि 2025 | Gupt navratri in 2025



साल 2025 में पहली गुप्त नवरात्रि माघ माह में 30 जनवरी से आरंभ होंगी. इसका समापन 7 फरवरी के दिन होगा. वहीं आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 26 जून से आरंभ होंगी. इसका समापन 4 जुलाई को होगा. कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना गुप्त तरीके से की जाती है. इस दौरान मां दुर्गा की दस महाविद्याओं की गुप्त साधना करने का विधान है. गुप्त नवरात्रि पूजा और आराधना आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)