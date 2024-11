Chhath Puja 2024: छठ पूजा में पहनने के लिए शुभ माने जाते जाते हैं इन रंगों के कपड़े, महिलाएं रखें खास ध्यान

Must wear traditional clothes of these colors in Chhath Puja; बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा (Chhath Puja ) का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. प्रकृति और सूयदेव की अराधना का यह महापर्व नहाय-खाय से शुरू होता होता है और उगते सूर्य को अर्घ्य से समाप्त होता है. व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र का वरदान मांगते हैं. छठ पूजा के नियमों में वस्त्रों को लेकर भी नियम भी शामिल है. व्रत रखने वाली महिलाओं के साथ साथ परिवार की अन्य महिलाएं व पुरुष भी इस दौरान कुछ खास रंगों के वस्त्र ( Colors of clothes) को ज्यादा महत्व देते हैं. इस अवसर पर सभी पारंपरिक परिधान (Traditional clothes ) पहनना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे रंग जिन्हें छठ पूजा के दौरान पहनकर व्रत का माहौल में उपासना के रंग झिलमिला उठेंगे….

छठ महापर्व में पहने ये खास रंग

लाल रंग

हिंदू धर्म में पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. यह सुहागिनों का रंग है और महिलाओं के लिए काफी खास होता है. छठ पर्व में आप लाल रंग के परिधान पहन सकते हैं. लाल के साथ साथ इससे मिलते जुलते रंग जैसे मरून भी पहना जा सकता है. इन रंगों की साड़ी, सूट या लहंगा महिलाओं के लिए सही होगा और पुरुष लाल या मरून कुर्ता पहन सकते हैं.

हरा रंग

हरे रंग को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. छठ पूजा के दिन हरे रंग का आउटफिट पहने जा सकते हैं. महिलाएं सावन में भी हरे रंग के कपड़े पहनती हैं. हरे रंग की साड़ी या फिर हरे रंग का सूट कैरी कर पर्व का माहौल बना सकती हैं. पुरुष भी हरे रंग का कुर्ता पहन प्रकृति का आभार मान सकते हैं.

पीला रंग

पीले रंग को पूजा का खास रंग माना जाता है. छठ पूजा के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होगा. पीले रंग की साड़ी, सूट और लहंगा महिलाओं के पास जरूर होते हैं. पूजा के समय पीला रंग पहनकर पर्व के दौरान आप खिल सकते हैं.

नारंगी रंग

लाल, पीला और हरा के अलावा नारंगी रंग को भी पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है. नारंगी या भगवा रंग को हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ रंग माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)