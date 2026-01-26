Chandra Shani Yog 2026: कल बनने जा रहा चंद्रमा और शनि का योग, ये 3 राशियां हो जाएं सावधान, करना पड़ सकता है मानसिक परेशानी का सामना

Chandra Shani Yog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक ग्रह समय-समय पर अपनी चाल बदलते रहते हैं. यह ग्रह बाकी अन्य ग्रहों के साथ मिलकर योग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. ज्योतिष गणना के अनुसार 27 जनवरी को चंद्रमा शाम 4 बजकर 45 मिनट पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं, शनि भी मीन राशि में मौजूद है. ऐसे में शनि की तृतीय दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव सभी 12 राशियों में से 3 राशियों पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं किन 3 राशियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी.

1. कर्क राशि

चंद्रमा और शनि राशि के योग से कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी. इस समय आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है. साथ ही कोई भी बड़ा निर्णय लेने में अच्छे से सोच-विचार करें. इसके अलावा आपको छोटी-छोटी बातों पर थोड़ा तनाव भी महसूस हो सकता है. नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं.

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को स्ट्रेस और तनाव महसूस करना पड़ सकता है. इसके अलावा परिवार के सदस्यों से आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है. साथ ही इस समय आप कोई भी बड़ा निर्णय न लें, वरना आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है. इसके अलावा वाहन चलाते समय आप विशेष सावधानी जरूर बरतें और जरा सी भी लापरवाही न करें.

3. वृश्चिक राशि

चंद्रमा और शनि के योग के कारण वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. खासतौर पर कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं और जिन कामों को आप आसानी से पूरा कर लेते थे, वे भी अब देरी या अड़चन के साथ आगे बढ़ सकते हैं. मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम न मिलने से मन में चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है. इस दौरान मानसिक परेशानियां भी आपको घेर सकती हैं. मन में नकारात्मक विचार आना, बेवजह चिंता करना या छोटी‑छोटी बातों पर परेशान हो जाना संभव है. ऐसे समय में खुद को शांत और संतुलित रखना बेहद जरूरी है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.