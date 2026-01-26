1 महीने बाद वक्री होंगे बुध, कुंभ समेत इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

Budh Vakri 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक ग्रह एक निश्चित काल के बाद अपनी चाल और अवस्था बदलते हैं. इस चाल परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. हालांकि, किसी राशि पर इसका प्रभाव पॉजिटिव होता है और किसी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. पंचांग के अनुसार एक महीने बाद यानी 26 फरवरी को ग्रहों के राजकुमार यानी बुध ग्रह वक्री अवस्था में आने वाले हैं. इसके बाद वह बुध 23 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे और फिर 21 मार्च को सीधी चाल चलने लगेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका प्रभाव 3 राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. बुध की चाल परिवर्तन से इन राशियों की किस्मत चमक सकती है और धनलाभ के योग भी बन सकते हैं.

1. कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए भी बुध की वक्री चाल काफी ज्यादा लाभदायक मानी जा रही है. इस समय आपको अपने पुराने प्लान में सफलता मिल सकती है. साथ ही टेक्नोलॉजी, आईटी के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस समय अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. साथ ही आपको इस समय दोस्तों का भी फुल सपोर्ट मिलेगा.

2. वृष राशि

बुध की वक्री चाल वृष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रही है. इस समय आर्थिक स्थिति में पहले से मजबूती आ सकती है. इसके अलावा अगर आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है. साथ ही करियर के लिए भी यह समय गोल्डन रह सकता है. वहीं, आप किसी वाहन या संपत्ति के मालिक भी इस समय बन सकते हैं.

3. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए इस समय नए रास्ते खुल सकते हैं. साथ ही अगर आप लंबे समय से किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है. इसके अलावा आपको विदेश में यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है. मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय काफी लाभकारी हो सकता है. इस समय आपको नई पहचान प्राप्त हो सकती है.

