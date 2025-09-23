विज्ञापन
विशेष लिंक

Chandra Darshan: आज शाम कब होगा चंद्र दर्शन और किस उपाय से खुलेगा बंद किस्मत का ताला?

Chandra Darshan 2025: ज्योतिष में जिस चंद्रमा को मन और माता का कारक माना गया है आज उसका अमावस्या के बाद पहली बार दर्शन होगा. चंद्र दर्शन का समय, पूजा विधि और उससे जुड़ा अचूक उपाय जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Read Time: 3 mins
Share
Chandra Darshan: आज शाम कब होगा चंद्र दर्शन और किस उपाय से खुलेगा बंद किस्मत का ताला?
Chandra Darshan 2025: कब होगा चंद्र दर्शन?

Chandra Darshan Time Today: नवग्रहों में चंद्रमा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है. ज्योतिष में इसे मन, माता, मस्तिष्क और व्यक्ति के स्वभाव का कारक माना गया है. चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक गोचर करता है. शांत प्रकृति वाले इस ग्रह का हर महीने अमावस्या के बाद द्वितीया तिथि पर दर्शन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है. पंचांग के अनुसार आज 23 सितंबर 2025, मंगलवार की शाम को चंद्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा.

ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा हर मास के कृष्णपक्ष की षष्ठी तिथि से से शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि तक क्षीण रहता है, जबकि शुक्लपक्ष की दशमी तिथि से लेकर कृष्णपक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशवान रहता है. ज्योतिष के अनुसार इस दौरान चंद्रमा बली और शुभता लिए रहता है. धर्मशासत्र में इसी दौरान चंद्रमा का दर्शन और पूजन को अत्यंत ही शुभ बताते हुए पुण्यदायी बताया गया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

कब करें चंद्र दर्शन? 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर महीने पड़ने वाली अमावस्या तिथि के बाद द्वितीया तिथि का चंद्रमा को देखना, उसकी पूजा करना और उससे जुड़े उपाय को करना बेहद शुभ माना गया है. धर्म शास्त्र के अनुसार शिव के मस्तक पर शोभायमान चंद्रमा के पूजन से व्यक्ति की मानसिक चिंताएं दूर होती हैं. विशेष रूप से अमावस्या तिथि के बाद पड़ने वाली द्वितीया तिथि के दिन इसका दर्शन और पूजन करना अत्यधिक पुण्यफल प्राप्त होता है. यदि आप भी चाहते हैं कि आपको चंद्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो तो आपको आज 23 सितंबर 2025, मंगलवार की शाम 06:16 से 06:53 बजे आसमान में चंद्र देवता को श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रणाम और पूजन अवश्य करना चाहिए. 

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्र दर्शन का महाउपाय क्या है?

इस दिन चंद्रमा को पहली बार चंद्रमा के दर्शन किये जाते हैं. इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद 5 सफेद मिठाई किसी सुहागिन महिला को दान करें. यदि संभव हो तो साथ में चांदी का दान करना चाहिए. 
ज्योतिष के अनुसार चंद्र दर्शन के इस उपाय और दान से व्यक्ति के काम-काज में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और उसे सफलता और लाभ की प्राप्ति होती है. 

Ramleela: रामलीला को लेकर बढ़ता जा रहा है विवाद? संतों ने कहा ये नाटक नहीं चलेगा

कैसे करें चंद्र दर्शन की पूजा?

आज अगर आप चंद्र दर्शन का शुभ फल पाना चाहते हैं तो शाम के समय स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करें और चंद्र देवता के उदय होने पर उन्हें दूध और जल से अर्घ्य दें. इसके बाद चंद्र देवता को खीर का भोग लगाएं और उनके मंत्र का मन में जप करें. मान्यता है कि चंद्र दर्शन और चंद्र पूजन से जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chandra Darshan 2025, Chandra Darshan Time Today, Chandrma Ke Upay, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com