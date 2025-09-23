Chandra Darshan: आज शाम कब होगा चंद्र दर्शन और किस उपाय से खुलेगा बंद किस्मत का ताला?

Chandra Darshan Time Today: नवग्रहों में चंद्रमा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है. ज्योतिष में इसे मन, माता, मस्तिष्क और व्यक्ति के स्वभाव का कारक माना गया है. चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक गोचर करता है. शांत प्रकृति वाले इस ग्रह का हर महीने अमावस्या के बाद द्वितीया तिथि पर दर्शन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है. पंचांग के अनुसार आज 23 सितंबर 2025, मंगलवार की शाम को चंद्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा.

ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा हर मास के कृष्णपक्ष की षष्ठी तिथि से से शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि तक क्षीण रहता है, जबकि शुक्लपक्ष की दशमी तिथि से लेकर कृष्णपक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशवान रहता है. ज्योतिष के अनुसार इस दौरान चंद्रमा बली और शुभता लिए रहता है. धर्मशासत्र में इसी दौरान चंद्रमा का दर्शन और पूजन को अत्यंत ही शुभ बताते हुए पुण्यदायी बताया गया है.

कब करें चंद्र दर्शन?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर महीने पड़ने वाली अमावस्या तिथि के बाद द्वितीया तिथि का चंद्रमा को देखना, उसकी पूजा करना और उससे जुड़े उपाय को करना बेहद शुभ माना गया है. धर्म शास्त्र के अनुसार शिव के मस्तक पर शोभायमान चंद्रमा के पूजन से व्यक्ति की मानसिक चिंताएं दूर होती हैं. विशेष रूप से अमावस्या तिथि के बाद पड़ने वाली द्वितीया तिथि के दिन इसका दर्शन और पूजन करना अत्यधिक पुण्यफल प्राप्त होता है. यदि आप भी चाहते हैं कि आपको चंद्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो तो आपको आज 23 सितंबर 2025, मंगलवार की शाम 06:16 से 06:53 बजे आसमान में चंद्र देवता को श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रणाम और पूजन अवश्य करना चाहिए.

चंद्र दर्शन का महाउपाय क्या है?

इस दिन चंद्रमा को पहली बार चंद्रमा के दर्शन किये जाते हैं. इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद 5 सफेद मिठाई किसी सुहागिन महिला को दान करें. यदि संभव हो तो साथ में चांदी का दान करना चाहिए.

ज्योतिष के अनुसार चंद्र दर्शन के इस उपाय और दान से व्यक्ति के काम-काज में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और उसे सफलता और लाभ की प्राप्ति होती है.

कैसे करें चंद्र दर्शन की पूजा?

आज अगर आप चंद्र दर्शन का शुभ फल पाना चाहते हैं तो शाम के समय स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करें और चंद्र देवता के उदय होने पर उन्हें दूध और जल से अर्घ्य दें. इसके बाद चंद्र देवता को खीर का भोग लगाएं और उनके मंत्र का मन में जप करें. मान्यता है कि चंद्र दर्शन और चंद्र पूजन से जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)