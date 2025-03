Chaitra Navratri 2025 niyam : चैत्र नवरात्रि में कौन से 10 कार्य नहीं करने चाहिए, जानिए यहां

What should not to do in Navratri 2025 : चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित है. यह 9 दिन का पर्व है. आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि से हिन्दू नववर्ष की शुरूआत होती है. इस दौरान सच्चे मन से मां दु्र्गा के रूपों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है. हालांकि, नवरात्रि के समय आपको नियमों का पालन करना जरूरी है, नहीं तो फिर व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है. आज हम आपको 10 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं, जिसे नवरात्रि के समय ध्यान में रखना जरूरी है...

चैत्र नवरात्रि व्रत से जुड़े नियम - Rules related to Chaitra Navratri fast

नवरात्रि के समय आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा शराब, तंबाकू और मांसाहारी चीजें घर में नहीं लाना चाहिए. साथ ही नवरात्रि के दौरान व्रती लोगों को नाखून, बाल और दाढ़ी काटने से बचना चाहिए. 9 दिन तक खाने में सरसों और तिल का सेवन नहीं करना चाहिए. व्रत के दौरान सेंधा नमक का सेवन करें. इसके अलावा 9 दिन के व्रत में आपको चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. साथ ही नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए. किसी से झूठ और अपशब्द न बोलें और किसी का अपमान न करें. इसके अलावा व्रत के समय किसी रिश्तेदार और दोस्त के यहां रुकने से बचें. नवरात्रि के समय घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. नवरात्रि के दौरान आप सुबह-शाम घर में मां दुर्गा की आरती करें. साथ ही नवरात्रि के व्रत में घर में अंधेरा न होने दीजिए.

कब से शुरू है चैत्र नवरात्रि - when start Chaitra navratri 2025

हर साल चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है.

इस साल यह नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से शुरू हो रही है जिसका समापन 6 अप्रैल को होगा.

प्रतिपदा तिथि की शुरूआत 29 मार्च को शाम 4 बजकर 27 मिनट से होगी और समापन 30 मार्च दोपहर 12 बजकर 49 मिनट पर.

30 मार्च को कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6 बजकर 13 मिनट से सुबह 10 बजकर 22 मिनट तक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)