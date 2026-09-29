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Capricorn Aaj Ka Rashifal: संपत्ति मामलों में रहें सतर्क, बड़े फैसले से पहले कागजात जांचें

Capricorn Horoscope Today 29 September 2026, Makar Rashifal: परिवार में आपका ध्यान किसी बुजुर्ग सदस्य या घरेलू जिम्मेदारी की ओर जा सकता है. दस्तावेजों में छोटी शर्त भी भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है. 

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Capricorn Aaj Ka Rashifal: संपत्ति मामलों में रहें सतर्क, बड़े फैसले से पहले कागजात जांचें
Capricorn Aaj Ka Rashifal 29 September 2026 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 29 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज बाहरी उपलब्धियों की तुलना में यह महसूस हो सकता है कि अपने लिए कुछ शांत समय भी जरूरी है. घर में किसी वस्तु की मरम्मत, बदलाव या व्यवस्था सुधारने का विचार बन सकता है. कार्यक्षेत्र में मन पूरी तरह नहीं लगने पर भी जिम्मेदारियां निभानी होंगी. घर से काम करने वालों के लिए वातावरण को व्यवस्थित रखना विशेष रूप से उपयोगी रहेगा. 

नौकरी में किसी अधिकारी की अपेक्षा और आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है. ऑफिस की परेशानी घर तक न लाने की कोशिश करें. व्यापारियों के लिए कार्यालय या कार्यस्थल से संबंधित कोई खर्च सामने आ सकता है. फर्नीचर, उपकरण, किराये या रखरखाव से जुड़े भुगतान बजट को प्रभावित कर सकते हैं. 

नया स्थान लेने अथवा बड़ा खर्च करने का विचार हो तो निर्णय को कुछ समय देकर सभी विकल्पों की तुलना करें. संपत्ति से जुड़े मामलों में कागजात की जांच महत्वपूर्ण रहेगी. घर खरीदने, बेचने या किराये से संबंधित बातचीत चल रही है तो मौखिक सहमति के भरोसे न रहें. दस्तावेजों में छोटी शर्त भी भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है. 

परिवार में आपका ध्यान किसी बुजुर्ग सदस्य या घरेलू जिम्मेदारी की ओर जा सकता है. भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील रहेंगे, इसलिए सामान्य टिप्पणी भी आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती है. किसी पुराने घरेलू मुद्दे को फिर से उठाकर वातावरण खराब करने से बेहतर है कि उसके व्यावहारिक समाधान पर बात की जाए. मन को स्थिर रखने के लिए आज बहुत अधिक सामाजिक गतिविधियों के बजाय सीमित कार्यक्रम बेहतर रहेंगे. 

उपाय: किसी जरूरतमंद परिवार को रसोई में इस्तेमाल होने वाला नमक और आटा दान करें.
शुभ रंग: स्लेटी नीला
 

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