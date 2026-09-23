Capricorn Aaj Ka Rashifal: करियर की दिशा में बदलाव की बन सकती है योजना, सोच-समझकर उठाएं अगला कदम

Capricorn Horoscope Today 23 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज आपकी प्राथमिकता स्वयं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने, अपनी दिशा तय करने और अधूरे व्यक्तिगत फैसलों को स्पष्ट करने की ओर रहेगी. किसी मुद्दे पर लंबे समय से दूसरों की राय सुनते-सुनते आप अपनी इच्छा को पीछे छोड़ रहे थे तो अब अपनी प्राथमिकता सामने आ सकती है. आपके व्यक्तित्व में गंभीरता और आत्मविश्वास दिखाई देगा. लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, इसलिए अपनी स्थिति स्पष्ट रखने का अच्छा अवसर है. फिर भी हर बात पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश न करें.

किसी व्यक्ति की असहमति को व्यक्तिगत चुनौती समझ लेना आपके लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है. कामकाज में नई जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले अपनी वर्तमान क्षमता का आकलन करें. बहुत सारे काम एक साथ पकड़ने से गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. यदि किसी प्रोजेक्ट में नेतृत्व की भूमिका मिलती है तो टीम के प्रत्येक सदस्य की क्षमता का इस्तेमाल करें. सब कुछ स्वयं संभालने की कोशिश आपको थका सकती है.

व्यवसाय में अपने ब्रांड, छवि या ग्राहकों के सामने प्रस्तुति को लेकर कोई बदलाव करने का विचार बन सकता है. नया तरीका अपनाने से पहले पुराने परिणामों की समीक्षा करें. केवल प्रतिस्पर्धियों की नकल करने से बेहतर होगा कि अपनी अलग पहचान को मजबूत किया जाए. कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो तो अपनी बात आंकड़ों और ठोस उदाहरणों के साथ रखना लाभदायक रहेगा.

धन के मामले में आज व्यक्तिगत जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. कपड़े, उपकरण, सुविधा या किसी ऐसी वस्तु की खरीदारी का मन बनेगा जो आपको लंबे समय से पसंद है. खरीदारी से पहले बजट तय कर लें, ताकि उत्साह में सीमा पार न हो.

व्यक्तिगत संबंधों में आज आपका मूड प्रमुख भूमिका निभाएगा. यदि आप थके हुए हैं तो छोटी बात भी बड़ी लग सकती है.



उपाय: प्रातः सूर्य को तांबे के पात्र से जल देकर ॐ मित्राय नमः का 11 बार जाप करें.

शुभ रंग: धूसर नीला

