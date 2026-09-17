विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Aaj Ka Rashifal: सूझबूझ से बनेंगे रुके काम, जल्द मुनाफे के वादों से रहें दूर

Capricorn Horoscope Today 17 September 2026, Makar Rashifal: कारोबार में नया ग्राहक, नया नेटवर्क या पुराने व्यक्ति से दोबारा संपर्क लाभ दे सकता है. आर्थिक लाभ की संभावना होने के बावजूद जोखिम वाले निवेश में भावनाओं को हावी न होने दें.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Aaj Ka Rashifal: सूझबूझ से बनेंगे रुके काम, जल्द मुनाफे के वादों से रहें दूर
Capricorn Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 17 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा.ग्यारहवां भाव आय, लाभ, मित्रों, संपर्कों और भविष्य की योजनाओं से संबंधित है. आज किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है या किसी ऐसी बातचीत का रास्ता खुल सकता है, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई दे. हालांकि हर अवसर को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसकी वास्तविक उपयोगिता जांचना जरूरी रहेगा.

आय बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त रास्ता तलाशने का विचार मन में आ सकता है.कारोबार में नया ग्राहक, नया नेटवर्क या पुराने व्यक्ति से दोबारा संपर्क लाभ दे सकता है.किसी योजना में अच्छी संभावना दिखाई दे तो भी पूरी पूंजी एक साथ लगाने से बचें. लाभ की उम्मीद जितनी आकर्षक हो, जोखिम का आकलन उतना ही जरूरी है.

चंद्रमा की दृष्टि आपके पांचवें भाव पर पड़ रही है.इससे बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम संबंध, संतान और सट्टा जैसे विषय सक्रिय हो सकते हैं.

किसी जटिल समस्या का हल आपकी सूझबूझ से निकल सकेंगे.संतान से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो केवल अनुशासन के नजरिये से न देखें.बच्चे की स्थिति और उसकी प्राथमिकताओं को समझने से बातचीत आसान होगी. आर्थिक लाभ की संभावना होने के बावजूद जोखिम वाले निवेश में भावनाओं को हावी न होने दें. विशेष रूप से ऐसी योजना से दूरी रखें जिसमें कम समय में असामान्य लाभ का भरोसा दिया जा रहा हो.

उपाय: भगवान गणेश को गुड़ और दूर्वा अर्पित कर ॐ वक्रतुण्डाय नमः का 108 बार जाप करें.किसी छोटे बच्चे को फल या पौष्टिक भोजन खिलाएं।
शुभ रंग: मिट्टी जैसा भूरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Makar Rashifal, Capricorn Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com