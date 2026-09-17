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Taurus Aaj Ka Rashifal: रिश्तों में छोटी बात बन सकती है तनाव की वजह, समझदारी से संभालें स्थिति

Taurus Horoscope Today 17 September 2026, Vrishabh Rashifal: व्यापार में किसी साझेदार के साथ भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है. दांपत्य जीवन में छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने से तनाव बढ़ सकता है.

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Taurus Aaj Ka Rashifal: रिश्तों में छोटी बात बन सकती है तनाव की वजह, समझदारी से संभालें स्थिति
Taurus Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 17 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव गोचर करेंगे. आज का केंद्र आप स्वयं से ज्यादा आपके सामने मौजूद व्यक्ति पर रखेंगे. सातवां भाव विवाह, साझेदारी, व्यापारिक सहयोग, समझौते और आमने-सामने के संबंधों का है. इसलिए दिन की कई घटनाएं किसी दूसरे व्यक्ति की सोच, निर्णय या प्रतिक्रिया से जुड़ी हो सकती हैं.

व्यापार में किसी साझेदार के साथ भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है.सामने वाला व्यक्ति अपनी शर्तों पर जोर दे सकता है और आपको भी अपने हितों को स्पष्ट रूप से रखना पड़ेगा. नौकरी करने वालों के लिए किसी सहकर्मी या अधिकारी के साथ विचारों का अंतर दिखाई दे सकता है.

 यदि आपको लगे कि आपकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा, तो शांत तरीके से अपनी बात रखने पर स्थिति आपके नियंत्रण में रह सकती है. सामने वाले की कमजोरी खोजने के बजाय बातचीत की वास्तविक समस्या पहचानना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. 

दांपत्य जीवन में छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने से तनाव बढ़ सकता है. यदि जीवनसाथी किसी विषय पर अलग राय रखता है तो उसे विरोध मानना जरूरी नहीं. रिश्ते में अपनी बात मनवाने की कोशिश के बजाय दोनों पक्षों के हित को देखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. 

दूसरे के खर्च या योजना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें. आज ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करे. अपनी प्राथमिकताओं को भूलकर केवल संबंध बनाए रखने के लिए सहमति देना बाद में असुविधा दे सकता है.


उपाय: प्रातः भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर ॐ नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें. हरा धनिया किसी जरूरतमंद को भोजन के रूप में दें या गौसेवा करें.
शुभ रंग: जैतूनी हरा

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