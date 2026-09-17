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Cancer Tarot Card Rashifal: रुके हुए पैसों की वापसी के योग, सोच-समझकर करें फैसला

Cancer Tarot Card Horoscope 17 September: Four of pentacles की ऊर्जा आय बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार, गोपनीय बातों को सीमित करने की आवश्यकता और रिश्तों में भावनात्मकता की जगह व्यावहारिक रहने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: रुके हुए पैसों की वापसी के योग, सोच-समझकर करें फैसला
Cancer Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Kark Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 17 September 2026 Kark Tarot Card Rashifal: कोई रुका हुआ आय का साधन फिर से शुरू हो सकता है.अपने प्रयासों में कमी ना आने दे.करीब रिश्तों में ज्यादा भावनात्मक अपेक्षाएं ना रखें.व्यावहारिकता स्वभाव में नकारात्मकता नहीं आने देगी. घर की मरम्मत में अपने बजट को नजरअंदाज ना करें. ज्यादा खर्च करने से बचने का प्रयास करें. कुछ लोगों की ईर्ष्यावश कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं .ऐसे लोगों से सावधान रहे.

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में गोपनीय बातों के साझेदार के साथ तक ही सीमित रखें. ज्यादा लोगों के साथ गोपनीय बातें साझा करना उनकी गोपनीयता को खत्म कर सकती है.योजना बनाकर कार्य पूरा करने से कम समस्याएं उत्पन्न होंगी. प्रॉपर्टी की खरीद फ़रोख्त के कार्य में  बड़ी डील के होने से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है.किसी नए सहकर्मी के साथ बढ़ती आत्मीयता कुछ लोगों की जलन का कारण बन सकती है.अपने रिश्तों को निजी बनाए रखें.

स्वास्थ्य/Health: तेज गर्म खाद्य पदार्थ के सेवन से मुंह अंदर से जल सकता है. इसके चलते भोजन करने में परेशानी हो सकती है नारियल की गिरी का सेवन इस समस्या से राहत दे सकता है.


आर्थिक स्थिति/Finance: अचानक से परिवार में खर्चों के बढ़ने के कारण बजट बिगाड़ सकता है. किए गए खर्चों के बिल की अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे.

रिश्ते/Relationship: परेशानी आने पर रिश्तो की मधुरता का पता चलता है. इस समय अपने और पराए रिश्तो के बीच फर्क कर सकते हैं .


 

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