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Taurus Tarot Card Rashifal: रुके हुए कामों में मिलेगी गति, जल्द बदल सकते हैं हालात

Taurus Tarot Card Horoscope 17 September: Two of pentacles की ऊर्जा आ रहे विकल्पों का लाभ उठाने की कोशिश, किसी व्यक्ति की नकारात्मकता से बचने की जरूरत और पुराने कार्यों के चलते पदोन्नति में रुकावट की स्थिति की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं,वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal: रुके हुए कामों में मिलेगी गति, जल्द बदल सकते हैं हालात
Taurus Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Vrishabh Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 17 September 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: आपके सामने कई विकल्प आ सकते है.विपरीत परिस्थितियों में मनोबल बनाए रखें. किसी अनजान व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा ना करें. अपने कर्म पर भरोसा करेंगे तो भाग्य भी साथ देगा. घर में अनुशासन और शांत वातावरण बनाए रखने में सहयोग दे.जमीन की खरीदी में दस्तावेज को अच्छे से जांच करें. किसी अप्रिय व्यक्ति के घर आने से माहौल नकारात्मक हो सकता है. इसका असर दैनिक कार्यों पर पड़ सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional

कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखें.लंबित योजनाओं को अमल में लाने के लिए सही समय है. किसी कानूनी मामलों को सुलझाने में अभी कुछ समय के साथ अच्छा खासा पैसा भी लग सकता है. मेहनत और समझदारी से अच्छे अवसर मिल सकते है. कुछ पुराने कार्यों के पूरा न होने के कारण पदोन्नति में रुकावट आ सकती है.समय और परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार और कार्यशैली में बदलाव लाएं.

स्वास्थ्य/Health

गले में इन्फेक्शन के कारण बुखार हो सकता है. खानपान में सुधार लाएं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं.

आर्थिक स्थिति/Finance

कानूनी मामलों में काफी धन खर्च हो सकता है.इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते/Relationship

परिवार के साथ समय बिता सकते है. करीबी संबंधियों से मुलाकात हो सकती है.
 

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