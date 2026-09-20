Cancer Aaj Ka Rashifal: कार्यस्थल पर मतभेद संभव, छोटी बातों को न बनने दें विवाद

Cancer Horoscope Today 20 September 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज कर्क राशि से चंद्रमा षष्ठ भाव में गोचर करेंगे. आज परिस्थितियां आपको अपनी कार्यशैली में अनुशासन लाने और छोटी-छोटी कमियों को ठीक करने के लिए प्रेरित करेंगी. किसी लंबित जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद मन हल्का महसूस करेगा. दिन बहुत आरामदायक गति से नहीं चलेगा, लेकिन व्यवस्थित प्रयास से उलझे काम संभाले जा सकते हैं.

नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है. एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने पर घबराने की बजाय उन्हें क्रमवार पूरा करें. किसी सहकर्मी से विचारों का टकराव हो सकता है, खासकर यदि काम करने के तरीके अलग हों. अपनी बात रखने में दृढ़ रहें, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें. ऑफिस की छोटी राजनीति में शामिल होना आपके लिए समय की बर्बादी साबित हो सकता है.

व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. ग्राहक को बनाए रखने के लिए हर बार कीमत कम करना जरूरी नहीं है. अपनी सेवा की गुणवत्ता और समय पर काम पूरा करने को प्राथमिकता दें. पुराने बकाये की सूची तैयार करके एक-एक करके उनसे संपर्क करना आज नए कारोबार की तलाश से अधिक उपयोगी हो सकता है.

आर्थिक मामलों में कर्ज या भुगतान से संबंधित कोई जिम्मेदारी ध्यान मांग सकती है. किसी परिचित की आर्थिक समस्या देखकर तुरंत अपने ऊपर उसका भार न लें. खर्चों का हिसाब लिखकर चलना इस समय बेहतर रहेगा. विशेष रूप से ऐसी खरीदारी टालें जिसका उपयोग नियमित रूप से नहीं होना है.

घर-परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य, दिनचर्या या काम को लेकर चिंता हो सकती है. हर बात पर नियंत्रण रखने की कोशिश न करें. संतान से जुड़े किसी विषय में उसकी बात पहले सुनें, फिर अपनी अपेक्षा बताएं. कठोर अनुशासन के बजाय स्पष्ट नियम अधिक प्रभावी रहेंगे.

उपाय: सुबह हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर “ॐ हनुमते नमः” का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद श्रमिक को भोजन कराएं.

शुभ रंग: हल्का नीला और सिल्वर

