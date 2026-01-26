Happy Married Life: जब शादीशुदा जिंदगी में पड़ने लगे दरार तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करें 7 अचूक उपाय

Sukhi Vaivahik Jeevan Ke Upay: जीवन में हर कोई चाहता है कि उसका वैवाहिक जीवन (Happy Married Life) हमेशा सुखमय बना रहे. अपने रिश्ते को मजबूत बनाने और उसमें मिठास बनाए रखने के लिए हर कोई कोशिश करता है, लेकिन कई बार जाने-अनजाने लोगों के सुखी दांपत्य जीवन को अचानक से किसी की बुरी नजर लग जाती है. जिसके चलते जीवनसाथी के साथ मेलजोल बने रहने की बजाय मनमुटाव शुरू हो जाता है. यदि आपको भी लगता है कि आपके सुखी वैवाहिक जीवन में कलह का कांटा प्रवेश कर गया है या फिर उसे किसी की बुरी नजर लग गई है तो अपने संबंधों को मजबूत और रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए आपको नीचे बताए गये ज्योतिष उपाय जरूर आजमाना चाहिए.

1. यदि आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है तो आपको सुखमय वैवाहिक जीवन को पाने के लिए शुक्रवार के दिन विशेष रूप से किसी कन्या को सफेद रंग की मिठाई खिलाकर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए. सुखी दांपत्य जीवन और सुख-वैभव को प्राप्त करने के लिए शुक्रवार का व्रत भी उत्तम उपाय माना गया है.

2. यदि आपको लगता है कि आपके जीवनसाथी के साथ विचारों का तालमेल लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बैठ रहा है तो आपको अपने बेडरूम के वास्तु दोष पर नजर दौड़ानी चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके डबल बेड में कभी भी दो गद्दे अलग-अलग नहीं होने चाहिए बल्कि एक ही बड़े साइज के गद्दे को बिछाना चाहिए.

3. यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवनसाथी के साथ हमेशा प्रेम और विश्वास बना रहे तो आपको अपने घर के दरवाजे से जुड़े वास्तु दोष को शीघ्र ही दूर करना चाहिए क्योंकि दरवाजे, खिड़कियों को खोलते-बंद करते समय आवाज से उत्पन्न होने वाला वास्तु दोष परिवार के सदस्यों के बीच टकराव का कारण बनता है. ऐसे में इस वास्तु दोष को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए.

4. वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भूलकर भी अपने बेडरूम में बिस्तर के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है जो पति-पत्नी के बीच तालमेल में कमी लाने का कारण बनता है. यदि बेडरूम में आइना या श्रृंगारदान लगाना मजबूरी हो तो आप उस आइने को प्रयोग के बाद किसी कपड़े से ढंक कर रखें.

5. वास्तु के अनुसार सुखी दांपत्य जीवन की कामना रखने वाले लोगों को कभी भी अपने किचन में चाकू, कांटा आदि के नुकीले पार्ट को उपर की ओर करके नहीं रखना चाहिए और नही अपने घर में कहीं भी कांटेदार या दूध वाले पौधे लगाने चाहिए. वास्तु के अनुसार ये चीजें आपके रिश्ते को प्रभावित करते हुए उसमें दरार लाने का बड़ा कारण बनती हैं.

6. यदि आपके सुखी दांपत्य में ग्रहण लगाने के पीछे शुक्र का कमजोर होना है तो आपको शुक्रवार के दिन विशेष रूप से सुहागिन ​स्त्री को श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए. ध्यान रहे कि दान देते समय अभिमान न करें और न ही पहनी हुई किसी चीज का दान करें.

7.सुखी दांपत्य जीवन की कामना करने वालों को प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधि-विधान से पूजा और तुलसी जी की सेवा करना चाहिए. साथ ही साथ गुरुवार के दिर पीले फल, चने की दाल, पीले वस्त्र आदि का जो कुछ भी संभव हो सकते उसका दान करना चाहिए तथा ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम:' मंत्र का जप करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)