विज्ञापन
विशेष लिंक

Mercury Astro Remedies: बुध ग्रह के कारण बिगड़ रहे हों हालात तो रत्न से लेकर रिश्तों तक करें ये ज्योतिष उपाय

Budh Grah Ke Upay: ज्योतिष में बुध ग्रह को नवग्रहों का राजकुमार माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होता है, वह अपनी बुद्धि और विवेक से जीवन में खूब तरक्की करता है, लेकिन इससे जुड़ा दोष करियर-कारोबार में तमाम तरह की परेशानियां पैदा करता है. बुध ग्रह से जुड़े सरल एवं प्रभावी उपायों को पढ़ने के लिए पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Mercury Astro Remedies: बुध ग्रह के कारण बिगड़ रहे हों हालात तो रत्न से लेकर रिश्तों तक करें ये ज्योतिष उपाय
Budh ke jyotish upay: बुध ग्रह के अचूक ज्योतिष उपाय 
NDTV

Budh Grah Ke Upay Kaise Karen: ज्योतिष में नवग्रहों का राजकुमार कहलाने वाले बुध देवता बुद्धि, वाणी, त्वचा, मस्तिष्क आदि कारक है. जिनके शुभ होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और वाणी से अपने करियर और कारोबार को बड़ी उंचाईयों तक ले जाता है. बुध ग्रह की शुभता प्राप्त करने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से ढूढ़ लेता है. वहीं अगर उसकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होकर दोष पैदा करता है तो व्यक्ति को त्वचा संबंधी रोग होते हैं. ऐसे व्यक्ति की वाणी में दोष होता है और वह अपनी बात को लोगों के सामने बेहतर तरीके से नहीं रख पाता है. सही निर्णय न लेने के कारण उसे करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति नहीं मिलती है. आइए कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत बनाने वाले सरल एवं अचूक ज्योतिष उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

बुध को बली बनाता है पन्ना रत्न

Latest and Breaking News on NDTV

ज्योतिष के अनुसार पन्ना रत्न का संबंध बुध ग्रह से होता है. इस रत्न को धारण करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होकर शुभ फल प्रदान करता है. हरे रंग वाले पन्ना रत्न के शुभ प्रभाव से व्यक्ति अपने कौशल का प्रयोग करते हुए करियर और कारोबार में खूब तरक्की करता है. यह रत्न छात्रों, एंकर, पत्रकार आदि के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है लेकिन इसे धारण करने से पहले ज्योतिष की सलाह अवश्य लेनी चाहिए. पन्ना रत्न हमेशा दोष रहित और उचित भार वाला पहनना चाहिए. इसे किसी भी महीने के शुक्लपक्ष के बुधवार को प्रात:काल सोने की अंगूठी में जड़वाकर कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए. 

बुध को मनाने के लिए इन रिश्तों की करें कद्र

ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह का संबंध बुआ और बहन से होता है. ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपको कुंडली में बुध ग्रह की शुभता मिलती रहे तो आपको अपनी बहन और बुआ को हमेशा खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और भूलकर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए. 

Latest and Breaking News on NDTV

बुध ग्रह की शुभता दिलाने वाले अन्य उपाय 

  • बुध ग्रह की शुभता को पाने के लिए प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा और पूजा करें.  
  • बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन विधि-विधान से व्रत करें. 
  • बुध ग्रह के मंत्र 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: सः बुधाय नमः' मंत्र का अधिक से अधिक जप करें.
  • बुध ग्रह के दोष को दूर करने और उसकी शुभता प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन मूंग, हरे फल, हरे रंग के वस्त्र, आदि का दान करें.
  • बुध की शुभता को पाने के लिए किन्नर को हरे रंग के वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री का दान करें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Budh Grah, Budh Ke Upay, Budhwar Ke Upay, Mercury, Faith
Get App for Better Experience
Install Now