बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं अच्छा रिश्ता? इन तारीखों में जन्मे लड़के बन सकते हैं पसंदीदा दामाद

बेटी की शादी हर माता-पिता के लिए बेहद खास फैसला होता है. हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा जीवनसाथी मिले जो रिश्तों की अहमियत समझे, परिवार का सम्मान करे और अपने पार्टनर का साथ हर परिस्थिति में निभाए. न्यूमेरोलॉजी में भी कुछ मूलांकों के लोगों के स्वभाव और व्यवहार को लेकर कई बातें बताई जाती हैं. मान्यता है कि मूलांक 2 और मूलांक 7 वाले लड़के अपने शांत स्वभाव, समझदारी और रिश्तों को संभालने की क्षमता की वजह से अच्छे दामाद साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि किन तारीखों में जन्मे लोगों का ये मूलांक बनता है और उनमें कौन-कौन सी खूबियां मानी जाती हैं.

मूलांक 2 और 7 वाले लोग कौन होते हैं?

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 2 माना जाता है. वहीं 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. माना जाता है कि इन दोनों मूलांकों के लोगों में रिश्तों को लेकर खास संवेदनशीलता और समझ देखने को मिलती है.

मूलांक 2 वाले लड़कों की खासियत?

मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. ऐसे लोग भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और रिश्तों को दिल से निभाने की कोशिश करते हैं. ये भरोसेमंद, नरम स्वभाव के और समझदार माने जाते हैं. परिवार के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना और रिश्तों में प्यार बनाए रखना इनकी बड़ी खूबियों में गिना जाता है.

पार्टनर का रखते हैं खास ख्याल?

न्यूमेरोलॉजी में कहा जाता है कि मूलांक 2 वाले लोग अपने साथी की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं. यही वजह है कि रिश्तों में इनके साथ तालमेल बनाना ज्यादा आसान माना जाता है.

मूलांक 7 वालों की क्या है पहचान?

मूलांक 7 वाले लोगों को सोच-समझकर फैसले लेने वाला माना जाता है. ये जल्दबाजी से बचते हैं और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना और सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना भी इनकी खासियत बताई जाती है.

ससुराल वालों का जीत लेते हैं दिल?

मान्यता है कि मूलांक 7 वाले लड़के अपने सौम्य व्यवहार और समझदारी की वजह से ससुराल पक्ष के लोगों के बीच जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं. परिवार के हर सदस्य के साथ अच्छा रिश्ता बनाना इन्हें पसंद होता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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