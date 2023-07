बुरा वक्त चल रहा है तो पर्स में रखें यह 3 चीजें, एस्ट्रो एक्सपर्ट ने कहा सब हो जाएगा ठीक, आएगा पैसा

पर्स में रखें ये चीजें (Things To Keep In Purse For Good Luck)

टैरो एक्सपर्ट लोपामुद्रा गोगई ने तीन ऐसी चीजें बताई हैं जिन्हें पर्स में रखना चाहिए. और एक ऐसी चीज बताई है जिसे सोते समय सिरहाने रखना चाहिए. खास बात ये है कि ये सारी चीजें हमारी अपनी रसोई में रखी होती हैं, रोज हमारी नजरों के सामने लेकिन हम उनके असर से अनजान हैं. उन्हें कैसे यूज करना है एक्सपर्ट से जान लीजिए.

इलायची

टैरो रीडर के मुताबिक पर्स में कम से कम पांच इलायची रखना चाहिए. लोपामुद्रा गोगोई के अनुसार ऐसा करने से पैसा अट्रैक्ट होता है.

लौंग

अगर आप निगेटिव एनर्जी के शिकार रहते हैं तो पर्स में कम से कम 9 लौंग अपने साथ रखना चाहिए. लोपामुद्रा गोगोई की टिप्स के अनुसार ऐसा करने से आप निगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं.

सौंफ

एक छोटी सी पोटली बनाकर आपको उसमें सौंफ भरकर रखनी है. लेकिन इस पोटली को पर्स में नहीं रखना है. लोपामुद्रा गोगोई के अनुसार आप इसे सोने से पहले अपने सिरहाने रख लें. ऐसा करने से नींद बहुत अच्छी आएगी और बुरे सपने दूर रहेंगे.

दालचीनी

दालचीनी को अपने पर्स में रखिए. इसकी वजह से आपको बिजनेस और जॉब से जुड़े बेहतर ऑप्शन्स मिलते रहेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)