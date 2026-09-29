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Aries Aaj Ka Rashifal: फैसलों में जल्दबाजी नहीं, आज समझदारी से बनेगी काम की राह

Aries Horoscope Today 29 September 2026, Mesh Rashifal: निजी जीवन में आपका मूड रिश्तों की दिशा तय कर सकता है. प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय अपनी रणनीति पर ध्यान दें. 

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Aries Aaj Ka Rashifal: फैसलों में जल्दबाजी नहीं, आज समझदारी से बनेगी काम की राह
Aries Aaj Ka Rashifal 29 September 2026 | Mesh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Horoscope Today 29 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज कामकाज के क्षेत्र में रुके हुए विषयों को दोबारा गति देने का अवसर मिलेगा. यदि किसी प्रस्ताव पर लंबे समय से विचार चल रहा है तो उसके व्यावहारिक पक्ष को जांचकर आगे बढ़ सकते हैं. वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति के सामने अपनी बात रखते समय आत्मविश्वास रखें, मगर भाषा में कठोरता न आने दें. आपके लिए आज अपनी क्षमता दिखाने से ज्यादा जरूरी सही समय पर सही कदम उठाना रहेगा. किसी सहकर्मी की कार्यशैली पसंद न आने पर तत्काल प्रतिक्रिया देने से बचें. 

व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, लेकिन हर आकर्षक प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना उचित नहीं होगा. विशेष रूप से उधार, साझेदारी या बिना पूरी जानकारी के निवेश से संबंधित निर्णय रोककर रखना बेहतर रहेगा. पुराने ग्राहक या पहले से चल रहे काम से लाभ की स्थिति बन सकती है. प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय अपनी रणनीति पर ध्यान दें. 

आर्थिक मामलों में आमदनी के साथ खर्च का दबाव भी दिखाई दे सकता है. अपनी सुविधा के लिए ऐसी वस्तु खरीदने का मन हो सकता है जिसकी तत्काल आवश्यकता न हो. बजट से बाहर जाने पर बाद में असुविधा हो सकती है. किसी को पैसे देने या आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से पहले उसकी वापसी अथवा शर्तें स्पष्ट कर लें. 

निजी जीवन में आपका मूड रिश्तों की दिशा तय कर सकता है. सामने वाला आपकी बात तुरंत न माने तो इसे विरोध न समझें. जीवनसाथी या किसी करीबी के साथ बातचीत में अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय दूसरे पक्ष को सुनना अधिक उपयोगी रहेगा. परिवार में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी, लेकिन हर निर्णय अपने हाथ में लेने की आदत से बचें.

उपाय: घर के मुख्य द्वार पर थोड़े से सेंधा नमक का जल छिड़ककर बाद में स्थान को साफ कर दें.
शुभ रंग: हल्का नारंगी

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