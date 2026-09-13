Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज सुंदर मेहंदी डिजाइन, यहां देखिए सुंदर पैटर्न

Hartalika Teej Mehndi Design: हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है. इस साल हरतालिका तीज सोमवार, 14 सितंबर को मनाई जाएगी. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य के व्रत रखती हैं. सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज पर सोलह श्रृंगार करती हैं और मेहंदी (Teej Mehndi Design) जरूर लगवाती हैं. अगर, आप भी हरतालिका तीज पर अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहते हैं तो ये सुंदर, मिनमिल और हैवी मेहंदी डिजाइन (Mehndi Design) आपके काम आ सकते हैं. यहां देखिए हरतालिका तीज लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन.
हरतालिका तीज का श्रृंगार पूरा करने के लिए महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी जरूर लगवाती हैं. यहां देखिए फ्रंट और बैक हैंड के लिए सबसे सुंदर मेहंदी डिजाइन, जो आसानी से घर पर लगाए जा सकते हैं.
हरतालिका तीज मेहंदी डिजाइन
अगर, आप खुद ही घर पर मेहंदी डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को आसानी से हाथों में लगाया जा सकता है. ये डिजाइनर पैटर्न हाथों पर काफी अच्छा लगता है.
पूरे हाथ के लिए मेहंदी डिजाइन
हरतालिका तीज पर मेहंदी से भरे हुए हाथ काफी अच्छे लगते हैं. ऐसे में रह फूल हैंड मेहंदी डिजाइन आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं.
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