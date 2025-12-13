सुबह की ये आदतें शरीर से चुपचाप कम करती हैं विटामिन B12 का लेवल, आज से ही छोड़ दें आदत, स्टडी से जानिए क्यों

- सुबह की आदतें हमारे विटामिन बी12 स्तर को प्रभावित कर सकती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है
Vitamin B12 Deficiency: सुबह की आदतें हमारे दिन की शुरुआत को निर्धारित करती हैं और इसका असर सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है. दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बीमारियों से भी दूरी रहेगी, लेकिन दिन की शुरुआत सही नहीं होती तो इसका सेहत को नुकसान हो सकता है. क्या आप जानते हैं सुबह की कुछ आदतें विटामिन बी12 के लेकिन को कम कर सकती हैं? दुनिया भर में सुबह उठते ही या नाश्ते के साथ ही एक कप कॉफी या चाय पीना सबसे आम आदतों में से एक है. हालांकि, शोध से पता चलता है कि यह हेल्दी बिल्कुल नहीं है. 10,000 से अधिक मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रतिदिन 4 कप या उससे अधिक कॉफी पीते हैं, उनमें कॉफी न पीने वालों की तुलना में विभिन्न बी विटामिन की प्लाज्मा कॉन्संट्रेशन कम पाई गई. राष्ट्रीय पोषण आंकड़ों पर आधारित एक अन्य अध्ययन में कॉफी के सेवन और प्लाज्मा में विटामिन बी12 और फोलेट के लेवल के बीच अगल संबंध पाया गया, खासकर जब कॉफी का सेवन नियमित रूप से किया जाता है.
कॉफी या चाय का सेवन
दरअसल, विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एनर्जी उत्पादन, तंत्रिका तंत्र की हेल्थ और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है. सुबह की पहली चीज जो हम पीते हैं वह है कॉफी या चाय, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी या चाय का सेवन आपके विटामिन बी12 के लेवल को कम कर सकता है? कॉफी में मौजूद यौगिक विटामिन बी12 के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं और मूत्र के माध्यम से इसकी हानि को बढ़ा सकते हैं.एंटासिड या एसिड-रिड्यूसिंग दवाएं लेना
हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार, सुबह की आदतों में से एक एंटासिड या एसिड-रिड्यूसिंग दवाएं लेना विटामिन बी12 की कमी कर सकता है. इन दवाओं का सेवन विटामिन बी12 के लेवल को कम कर सकता है. ये दवाएं पेट के एसिड को कम करती हैं, जो विटामिन बी12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है.फाइबर या कैल्शियम से भरपूर फूड्स का सेवन
सुबह के नाश्ते में फाइबर या कैल्शियम से भरपूर फूड्स का सेवन करना एक हेल्दी आदत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके विटामिन बी12 के लेवल को कम कर सकता है? फाइबर और कैल्शियम विटामिन बी12 के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं. सुबह के नाश्ते में अगर साबुत अनाज, चोकर वाले अनाज या कुछ सब्जियां अधिक मात्रा में शामिल हैं, तो यह विटामिन बी12 के अवशोषण में बाधा डाल सकता है.विटामिन बी12 सप्लीमेंट्स का सेवन
विटामिन बी12 सप्लीमेंट्स लेना एक अच्छा विचार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सेवन करने का समय भी महत्वपूर्ण है? विटामिन बी12 सप्लीमेंट्स को खाली पेट लेना चाहिए और इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए.
