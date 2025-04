April Ekadashi 2025 date : अप्रैल में पड़ने वाली कामदा और वरूथिनी एकादशी की नोट करें तिथि और मुहूर्त

Ekadashi date 2025 : पूरे साल में 24 एकादशी आती है, यानी हर महीने में 2.आपको बता दें कि यह व्रत करने से न सिर्फ घर-परिवार के लोगों को बल्कि पितरों को भी लाभ प्राप्त होता है. आपको बता दें कि इस व्रत में भगवान विष्णु (how to do vishnu puja) की पूजा अर्चना की जाती है. एकादशी का उपवास सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल अप्रैल 2025 (april me kab kab hai ekadashi tithi) में कौन-कौन सी एकादशी का संयोग बन रहा है.

कामदा एकादशी अप्रैल 2025 - Kamada Ekadashi in April 2025

चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू 7 अप्रैल 2025, रात 8.00 बजे से होगी और समापन 8 अप्रैल 2025, रात 09.12 मिनट पर होगा. ऐसे में कामदा एकादशी 8 अप्रैल 2025 चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाएगा.

पूजा मुहूर्त - सुबह 9 बजकर 13 मिनट से दोपहर 1 बजकर 58 तक रहेगी.

व्रत पारण समय - 9 अप्रैल 2025 सुबह 6 बजकर 02 मिनट से सुबह 8 बजकर 34 तक है.

वरुथिनी एकादशी अप्रैल 2025 - Varuthini Ekadashi April 2025

वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरूआत 23 अप्रैल 2025, शाम 4 बजकर 43 मिनट से होगा और समापन 24 अप्रैल 2025, दोपहर 2 बजकर 32 मिनट पर. ऐसे में वैशाख माह में वरूथिनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025, गुरुवार को रखा जाएगा.

पूजा मुहूर्त - सुबह 5 बजकर 47 मिनट से सुबह 7 बजकर 25 मिनट तक है.

व्रत पारण समय - 25 अप्रैल सुबह 5 बजकर 46 से सुबह 8 बजकर 23 मिनट तक है.

एकादशी महत्व 2025

एकादशी का व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है. ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. यह व्रत करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है. यह भी कहा जाता है कि यह उपवास रखने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है.

