अंगारकी चतुर्थी पर किस पूजा से मिलेगी कर्ज से मुक्ति और बिगड़े काम बनाएंगे गणपति और हनुमान

Angarki chaturthi 2025 Puja ke upay: सनातन परंपरा में मंगलवार का दिन संकटमोचक हनुमान जी और मंगल देवता (Mangal Devta) की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है, लेकिन जब इसी मंगलवार के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. संकष्टी चतुर्थी के दिन ऋद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी (Lord Ganesha) की पूजा का विधान है. आज का दिन इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा के लिए एक सुखद संयोग बना रहा है. हिंदू धर्म में जिस अंगारकी चतुर्थी को अत्यंत ही शुभ माना गया है, उस दिन किन उपायों को करने से गणपति, बजरंगी और धरतीपुत्र का आशीर्वाद बरसेगा, आइए उसे विस्तार से जानते हैं.

गणपति की इस पूजा से पूरे होंगे सारे काम

हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी की पूजा के माध्यम से ही होता है. शुभ कार्य की शुरुआत को ही श्री गणेश करना कहा जाता है. ऐसे में आज हेरंब संकष्टी चतुर्थी और अंगारकी चतुर्थी के पावन दिन अपने बिगड़े काम को बनाने और गणपति (Ganpati) से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए उनकी धूप, दीप, फल-फूल, दूर्वा, नारियल, मोदक आदि अर्पित करके विशेष पूजा करें.

साथ ही साथ उनकी पूजा में गणपति अथर्वशीर्ष (Ganpati Atharvashirsha) का पाठ करें. मान्यता है कि इस दिन इसका पाठ करने और विधि-विधान से व्रत और पूजन करने पर साधक पर गणपति की पूरी कृपा बरसती है. चूंकि आज हेरंब संकष्टी चतुर्थी भी है, इसलिए आज 'ॐ हेरम्बाय नमः' मंत्र (Ganesha Mantra) का जाप करने पर सिंह पर सवार गणपति अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं.

अंगारकी चतुर्थी पर करें हनुमान जी का महाउपाय

हिंदू धर्म में मान्यता है कि संकटमोचक हनुमान जी (Lord Hanuman) प्रत्येक युग में पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं और भक्तों के द्वारा पूजा-प्रार्थना करने पर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं. पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा के लिए जिस मंगलवार का दिन अत्यंत ही शुभ माना गया है, वह आज अंगारकी चतुर्थी के संयोग से और भी शुभता को लिए हुए है.

आज के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल के साथ सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं. हनुमत कृपा पाने के लिए आज उनकी मूर्ति या चित्र की लाल रंग के पुष्प, लाल रंग के फल और चूरमा चढ़ाएं. अंगारकी चतुर्थी के दिन आज बजरंगी (Bajrangi) के सामने लाल बाती वाला दीया जलाकर हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं.

तब दूर होगा कर्ज और सब होगा मंगल ही मंगल

हिदू धर्म में मंगलवार का दिन न सिर्फ हनुमान जी की पूजा के लिए बल्कि धरतीपुत्र मंगल देवता की साधना के लिए शुभ माना गया है. ऐसे में आज हनुमान जी पूजा के साथ मंगल देवता की भी विशेष पूजा जरूर करें. हिंदू मान्यता (Hindu Belief) के अनुसार मंगलवार के दिन मंगल देवता की विधि-विधान से पूजा करने पर बड़े से बड़ा कर्ज दूर हो जाता है और जातक को भूमि-भवन का सुख प्राप्त होता है.

मंगल देवता (Lord Mars) की कृपा से उसके तेज में वृद्धि होती है और वह सदा उर्जावान बना रहता है. कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आज लाल रंग के उनी आसन पर बैठकर मंगल देवता के ऋणमोचक मंगल स्तोत्र (Rin Mochan Mangal Stotra) का पाठ करें. मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल रंग का कपड़ा दान करने से मंगल ग्रह की शुभता प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)