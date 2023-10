वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी ना टांगे इस तरह से कपड़े, नहीं तो फिर कभी अमीर नहीं बन पाएंगे आप

पूर्व उत्तर दिशा में ना रखें गंदे कपड़े | Do not keep dirty clothes in East North direction

वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व उत्तर दिशा में बृहस्पति भगवान का वास होता है, जो हमें बुद्धि विवेक और अच्छा स्वास्थ्य देते हैं. ऐसे में अगर आप इस जगह पर अपने गंदे कपड़ों को रखेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तर दिशा के मध्य में ना रखें कपड़े | Do not keep clothes in the north direction

उत्तर दिशा में कुबेर जी का स्थान होता है, जो हमें धन संपत्ति का लाभ देते हैं. अगर आप जाने- अनजाने में इस जगह पर गंदे कपड़े को यूं ही टांग देते हैं या फेक देते हैं तो आपके धन और तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे.

पूर्व दिशा में भी ना हो गंदे कपड़े | Do not keep dirty clothes even in the east direction

पूर्व दिशा में गंदे कपड़े रखने से आपके बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है इसलिए गलती से भी इस दिशा में गंदे कपड़े को ना रखें ना टांगे.

(प्रस्तुति- रौशनी सिंह)

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)