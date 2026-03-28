Aaj Ka Rashifal: तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा दिन, इन राशियों को मिलेगा मनचाहा उपहार, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 March 2026: आज चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार का दिन है. शनिवार को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का संयोग धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद खास है. एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और इसे भगवान विष्णु की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. इन दिन नक्षत्र पुष्य है, जो दोपहर 02:50 बजे तक रहेगा, इसके बाद अश्लेशा नक्षत्र का आरंभ होगा. पुष्य नक्षत्र को किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन अश्लेशा नक्षत्र में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आज का दिन कई राशियों के लिए खास रहने वाला है... चलिए जानते हैं आज का राशिफल.

मेष

28 मार्च, 2026 शनिवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे. किसी व्यक्ति का कठोर व्यवहार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है. तन और मन में अस्वस्थता और भय का अनुभव होगा. मां की तबीयत खराब होने से आपको चिंता रह सकती है. दुर्घटना की आशंका है. आज कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज पर साइन ना करें. ऑफिस में ज्यादा बातचीत से नुकसान हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी है.

वृषभ

आपकी चिंताएं कम होंगी. इस कारण स्फूर्ति और उत्साह बना रहेगा. आज अधिक कल्पनाशील बनेंगे. अपनी कला और सृजनशक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए समय अनुकूल है. परिवार के सदस्यों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा. मित्रों के साथ घूमने- फिरने जा सकते हैं. आपकी आर्थिक योजनाएं पूरी होगी. स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे. आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा.

मिथुन

आज आपका दिन मिश्रित फलदायी होगा. आज आप थकान, चिंता एवं प्रसन्नता का मिला-जुला अनुभव करेंगे. निर्धारित काम को समय पर पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे. धन के मामले में आपको नुकसान हो सकता है. मित्रों से मुलाकात का प्रसंग बन सकता है. व्यापार में उत्साह और प्रसन्नता का अनुभव होगा. नौकरीपेशा लोगों को साथियों का सहयोग मिल पाएगा. परिजनों के साथ समय आनंद में गुजरेगा. स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा.

कर्क

आज आप बहुत इमोशनल रहने वाले हैं. मित्रों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ किसी गहरी चर्चा में उतर सकते हैं. घूमने-फिरने और स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलेगा. शुभ प्रसंग में उपस्थित हो सकेंगे. परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल होगा. आर्थिक लाभ होगा. दांपत्यजीवन में अधिक निकटता अनुभव करेंगे. कार्यस्थल पर आज आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यापार में भी लाभ पाने की स्थिति में रहेंगे.

सिंह

मन में अस्थिरता और भावना की दुर्बलता के कारण आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. गलत वाद-विवाद या चर्चाओं में न पड़ें. कानूनी मामलों में सावधानी रखें. वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखें. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा. किसी के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी होने से बचें. आज कार्यस्थल पर आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना होगा. दूसरों के काम में अनावश्यक दखल से आपको दिक्कत हो सकती है. प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए अपने प्रिय की बातों को भी महत्व दें.

कन्या

आज आप अनेक तरह से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपके व्यापार और आय में वृद्धि होगी. नौकरी में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपको कोई मनपसंद नया काम भी मिल सकता है. मित्रों के साथ रमणीय स्थल पर घूमने जाने की संभावना है. परिजनों से लाभ होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मतभेद दूर होने से आपको प्रसन्नता होगी. हालांकि आज विवादों से बचने के लिए खुद को प्रयास करना होगा.

तुला

आपके परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा. नौकरी में पदोन्नति होने तथा आय में वृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी. माता से आर्थिक लाभ होगा. आप घर की सजावट का काम शुरू करेंगे. कार्यालय में अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. आप उनसे प्रेरणा ले सकेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यापार में आज नए ग्राहक मिलेंगे. व्यापार बढ़ाने के लिए भी किसी योजना पर काम करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक

आज आप नकारात्मक विचारों में रह सकते हैं. भय का अनुभव होगा, थकान लगेगी, स्फूर्ति का अभाव महसूस होगा. नौकरी या व्यवसाय में कठिनाई हो सकती है. अधिकारी के साथ वाद-विवाद ना करें. कार्यस्थल पर आज आप अपना निर्धारित काम पूरा करने में असमर्थ रहेंगे. विदेश में रहने वाले स्वजनों से अच्छे समाचार मिलेंगे. संतान की चिंता रहेगी. जीवनसाथी के विचारों का भी सम्मान करें. आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें. लापरवाही से नुकसान संभव है.

धनु

आज आपको अत्यंत सावधानी रखने की सलाह दी जाती है. आज कोई भी नए काम एवं बीमारियों का उपचार शुरू ना करें. अत्यंत संवेदनशीलता के कारण आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी. भाषा पर संयम रखें. नेगेटिव कामों से दूर रहें. अनैतिक कामों और कानून विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर रहें. परिजनों के साथ समय सुखपूर्वक गुजरेगा. प्रेम जीवन में आपको अपने प्रिय के विचारों का भी सम्मान करना होगा.

मकर

आज आप व्यापार बढ़ाने को लेकर प्रयास करेंगे. उसमें वृद्धि होगी. दलाली, कमिशन, ब्याज आदि से आय बढ़ेगी. धन लाभ का प्रबल योग है. संतान की पढ़ाई के विषय में चिंतित रहेंगे. ऑफिस के काम में सफलता मिलेगी. विचारों में कुछ दुविधा और अस्थिरता रहेगी. इस कारण दोपहर के बाद आपका मन काम में नहीं लगेगा. दोस्तों से मिलना होगा. नए वस्त्रों की खरीदारी के योग हैं. बिजनेस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.

कुंभ

आप जो काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी. परिवार में मेल-जोल बना रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करेंगे. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलता रहेगा. ननिहाल पक्ष की ओर से लाभ हो सकता है. महत्वपूर्ण काम में पैसे खर्च होने की संभावना है. आपके विरोधी आपको पराजित नहीं कर सकेंगे. आज सफलता प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा. व्यापार में भी लाभ होने के योग बन रहे हैं. विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी.

मीन

आज आप काल्पनिक दुनिया में सैर करेंगे. विद्यार्थियों के लिए आगे आने वाले दिन अच्छे हैं. आज से ही इसके लिए मेहनत शुरू कर सकते हैं. शादीशुदा लोगों के बीच प्रेम बना रहेगा. आज विवाह योग्य जातकों के रिश्ते की कहीं बात चल सकती है. दोपहर के बाद संयम बनाए रखें. किसी बात को लेकर ज्यादा आवेश में ना आएं. इस समय कार्यस्थल पर कोई पुराना विवाद फिर से सामने आ सकता है. इससे आपका तनाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा.