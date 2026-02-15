Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 February 2026: मेष को माता से मिलेगा लाभ तो मीन को मित्रों से मिलेगी मदद, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 February 2026: आज फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि यानि महाशिवरात्रि वाले दिन चंद्रमा मकर राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष राशि को माता की तरफ से विशेष सहयोग और लाभ होगा तो वहीं कर्क को कारोबार में लाभ और मीन राशि वालों को आज अपने मित्रों से बड़ी मदद मिलेगी. आज मिथुन, सिंह और कन्या जैसी राशियों से जुड़े लोगों को अपने काम सावधानी के साथ करने होंगे क्योंकि आज इन राशियों का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. आज आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन, आज आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूर रहेगी, विस्तार जानने के लिए पढ़ें 15 फरवरी 2026, रविवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज आप परिजनों के साथ मिलकर घरेलू मामलों में महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे. घर की कायापलट करने के लिए कुछ नई योजना बनाएंगे. कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. ऑफिस के काम के लिए यात्रा पर जाने की संभावना है. माता तथा स्त्री वर्ग से लाभ होने की संभावना है. आपके किसी कार्य या प्रोजेक्ट में सरकार की मदद मिलेगी. अत्यधिक कार्यभार से अस्वस्थता का अनुभव होगा.

वृषभ (Taurus)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. विदेश से जुड़े व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है. व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा. नया कोई काम शुरू कर पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा होगी या कहीं तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा. आध्यात्मिकता में आपकी रुचि रहेगी. संतान की उन्नति से खुश होंगे. आप समय पर आज सभी कार्य करने की स्थिति में रहेंगे. स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

मिथुन (Gemini)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. स्वभाव की आक्रामकता के कारण आप अपना नुकसान कर बैठेंगे. स्वास्थ्य अच्छा न हो, तो भी अभी कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं अपनानी चाहिए अथवा ऑपरेशन टालना चाहिए. आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, उसका ध्यान रखें. वाणी पर संयम रखेंगे, तो विवाद या मनमुटाव से बच सकेंगे. खर्च अधिक रहेगा. आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. आपको निराशा अनुभव होगा. दोपहर के बाद नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करें. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अभी किसी नई योजना पर कार्य नहीं करें.

कर्क (Cancer)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का संपूर्ण दिन आनंद-प्रमोद तथा मनोरंजन से भरा हुआ रहेगा. मित्रों से रोचक भेंट होगी. किसी खास वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं. प्रणय संबंधों में सफलता मिल सकती है. कोई नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है. उत्तम भोजन और वाहन सुख के योग हैं. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार के क्षेत्र में भी लाभदायी दिन रहेगा. नौकरीपेशा लोगों का काम आसानी से पूरा हो सकता है. तंदुरस्ती अच्छी रहेगी. आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं.

सिंह (Leo)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज उदासीनता और शंका आपको बेचैन करेंगे. दैनिक काम पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा. अधिक परिश्रम करने पर भी निर्धारित फल नहीं मिलेगा. नौकरी में आज संभलकर चलना पड़ेगा. सहकर्मियों से कम सहयोग मिलेगा. व्यवसाय में भी अतिरिक्त मेहनत करना होगी. आज ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें. ननिहाल से कुछ चिंताजनक समाचार प्राप्त होंगे. विरोधियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा. अधिकारियों के साथ वाद-विवाद ना करें. मन में किसी बात की चिंता रहने से स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा.

कन्या (virgo)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आपको किसी भी तरह के विवाद या किसी चर्चा से दूर रहना चाहिए. आपके उग्र स्वभाव के कारण किसी से विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. आकस्मिक धन खर्च की संभावना है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. प्रियजन के साथ हुई मुलाकात से मन आनंदित रहेगा. पेट से संबंधित पीड़ा हो सकती है. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है. नौकरीपेशा लोगों को भी टारगेट पूरा करने में दिक्कत महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है.

तुला (Libra)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज के दिन आप मानसिक रूप से थकान का अनुभव करेंगे. आज आप कुछ अधिक ही भावुक रहेंगे. मन में उठ रहे विचारों के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं. किसी गलत जगह निवेश हो सकता है, इसलिए किसी एजेंट की बातों में ना आएं. माता तथा पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी. प्रेमी या प्रेमिका से भी विवाद की आशंका रहेगी. आज आपको कार्यस्थल पर भी मौन ही रहना चाहिए. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. नींद पूरी नहीं होने से आपको थकान रहेगी. पारिवारिक एवं जमीन-जायदाद के मामलों में सावधानी बरतें. धैर्य के साथ आज का दिन गुजारें.

वृश्चिक (Scorpio)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन शुभ है. दिनभर मन की प्रसन्नता बनी रहेगी. व्यापार बढ़ाने के लिए किसी नए व्यक्ति से मीटिंग हो सकती है. पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. भाई-बंधुओं के साथ कोई आवश्यक चर्चा करेंगे. आर्थिक लाभ तथा भाग्यवृद्घि के योग हैं. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. दोस्तों के साथ बाहर घूमने में खुशी महसूस होगी. काम में सफलता मिलेगी. निवेश के लिए योजना बना सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है.

धनु (Sagittarius)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज आपका मन दुविधा में फंसा रहेगा. वित्तीय मोर्चे पर दिन सामान्य है. अतिरिक्त खर्च से मन चिंता में डूब सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है. जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद फिर उभर सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को काम पूरा नहीं होने से हताशा रहेगी. व्यापार को बढ़ाने या नया कुछ करने संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लेना आज आपके लिए बेहतर होगा. घर या व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा. तनाव के कारण अस्वस्थ महसूस करेंगे. ध्यान और मनपसंद संगीत सुनने से आपको काफी रिलेक्स महसूस होगा.

मकर (Capricorn)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज के दिन की शुरुआत भगवान की भक्ति और स्मरण से कर सकेंगे. पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे. कोई पुराना मतभेद दूर होने से खुशी महसूस कर सकेंगे. मित्रों तथा स्नेहियों से मेल-मुलाकात हो सकती है. इससे खुशी अनुभव करेंगे. आपका कामकाज सरलतापूर्वक पूरा होगा. नौकरी या व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि वाहन चलाने में सावधानी बरतें.

कुंभ (Aquarius)

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. पैसे के लेन-देन में आज बहुत ध्यान रखें. आज किसी को भी पैसा उधार देने से बचें. मन में किसी बात का भय रहेगा. इस कारण एकाग्र नहीं रह पाएंगे. स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. गलत जगह निवेश की योजना बना सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. दुर्घटना न हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा. प्रेम जीवन में आपको अपने प्रिय की भावना का सम्मान करना होगा. व्यापार-व्यवसाय के लिए आज का दिन सामान्य है. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर पूरा होने में दिक्कत हो सकती है.

15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आप समाज में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक कार्यक्रम में आप भाग ले सकेंगे. आपको मित्रों और बुजुर्गों से अच्छी मदद मिलेगी. कोई नया नेटवर्क बनेगा. नौकरी या व्यवसाय में आपकी आय बढ़ेगी. आपको पत्नी और संतान से भी लाभ होगा. विवाह योग्य जातकों के लिए समय अच्छा है. रिश्ता पक्का होने की संभावना रहेगी. आज आपके प्रवास की योजना भी बन सकती है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है.

