Navpancham Yog: 10 अगस्त को वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल और यम एक दूसरे से 120 डिग्री पर होने से नवपंचम योग बनेगा. तो चलिए जानते है इससे राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा.

Navpancham Yog In Kundali: आखिर कब बनने जा रहा है नवपंचम राजयोग.

Navpancham Yog Benefits: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक करीब 45 दिन में ग्रहों के सेनापति मंगल राशियों में परिवर्तन करते हैं. इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है. इस समय मंगल कन्या राशि पर विराजमान हैं. इससे वह शनि के साथ समसप्तक और कुंभ राशि के साथ षडाष्टक योग  बना रहे हैं. इससे कुछ जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है. 10 अगस्त सुबह 4:38 पर मंगल और यम एक दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे. इससे शक्तिशाली नवपंचम राजयोग बनेगा (rashi me navpancham yog kab Banega). चलिए विस्तार से जानते हैं इन राशियों के बारे में .

मेष राशि | Aries Zodiac

मेष के जातकों के लिए मंगल और यम का संयोग काफी लाभकारी होने वाला है. इस राशि के रुके हुए काम पूरे होंगे. इसके साथ ही लग्जरी चीजें मिल सकती हैं. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आर्थिक मामलों में सफलता हासिल हो सकती है. इस राशि के लोगों को परिवार के साथ समय बिताने को मिलेगा. आप अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देंगे. मान-सम्मान में तेजी से वृद्धि के आसार हैं. जीवन में खुशियां आएंगी और आपको काम में अच्छे परिणाम देखने को म‍िलेंगे. 

कर्क राशि | Cancer Zodiac

कर्क राशि वाले लोगों के लिए नवपंचम राजयोग अनुकूल हो सकता है. इस राशि के लोगों को अचानक धन लाभ होगा. इसके साथ ही काम में भी लाभ होगा. लोगों के लटके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं. यात्रा से जुड़े काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है. संतान की ओर से अगर कोई समस्या है, तो वह खत्म हो सकती है. इस बीच आपका प्यार भी मिल सकता है. मंगल पर शनि की भी दृष्टि है, जिससे कुछ चीजों में ध्यान देने की जरूरत है. दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और अच्छे समाचार मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि | Scorpio Zodiac  

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मंगल और सम का योग फलदायक होगा. इस राशि के लोगों को कई क्षेत्रों में जीत हासिल होगी. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आय में बढ़ोतरी हो सकती है. इसके साथ ही व्यापार में भी काफी लाभ मिलने की संभावना है.  दुश्मनों से जीत और दोस्तों से लाभ के योग बन सकते हैं. काम में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. 
