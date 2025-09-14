विज्ञापन
पार्टी करते हुए बिगड़ी तबीयत... दिल्ली के होटल में युवक की संदिग्ध हालात में मौत

Death in Delhi Hotel: दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके के एक होटल में कुछ दोस्‍त पार्टी कर रहे थे. इस दौरान मोहित गर्ग नाम के युवक की तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है.

  • दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक 26 वर्षीय युवक की होटल के कमरे में अचानक मौत हो गई.
  • युवक मोहित गर्ग की हालत बिगड़ने पर उसे जेपीसी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.
  • मृतक ने होटल में कमरा बुक किया था और दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी थी.
नई दिल्‍ली:

दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 26 साल के युवक की होटल के कमरे में मौत हो गई. शनिवार रात करीब 9:30 बजे, न्यू उस्मानपुर थाने को खबर मिली कि होटल फ्लोरिश के एक कमरे में एक शख्स बेहोश पड़ा है. पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां युवक मोहित गर्ग को अचेत हालत में पाया गया.

मोहित को तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया. जांच में पता चला है कि मृतक ने होटल में कमरा बुक किया था और दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था. पार्टी के दौरान ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया.

फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल और अन्य अहम सबूत इकट्ठा किए हैं. पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है और मामले की गहराई से जांच चल रही है. फिलहाल मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगी.

