दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (Delhi University Students Union) चुनाव इस बार दिलचस्प है. अध्यक्ष पद पर खास तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. दरअसल इस बार 17 साल बाद छात्रसंघ को महिला अध्‍यक्ष मिल सकती हैं. एनएसयूआई और AISA–SFI ने महिला उम्‍मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके कारण यह संभावना जताई जा रही है. साल 2008 में एबीवीपी की नुपूर शर्मा ने परचम लहराया था. हालांकि उसके बाद से दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय में कोई महिला छात्रसंघ अध्‍यक्ष नहीं बनी है.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 इस बार खास हैं. 2008 के बाद पहली बार महिला अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है. NSUI ने जोसलीन नंदिता चौधरी को अध्यक्ष पद पर उतारा है तो AISA–SFI ने अंजली को उम्मीदवार बनाया है, जबकि ABVP ने आर्यन मान को प्रत्याशी घोषित किया है.

क्‍या कहती हैं छात्रसंघ अध्‍यक्ष पद की उम्‍मीदवार?

इस बार NSUI ने दो घोषणा पत्र जारी किए हैं. एक घोषणा पत्र खासतौर पर महिलाओं के लिए है, जिसमें महिलाओं को 12 दिन मासिक धर्म अवकाश से लेकर महिला उत्पीड़न के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाने का वायदा किया गया है.

हालांकि AISA–SFI की छात्रसंघ अध्‍यक्ष पद के लिए उम्‍मीदवार अंजलि ने कहा कि सिर्फ अलग मैनिफेस्टो लाने से कुछ नहीं होता है, जमीन पर काम करना होता है.

छात्रसंघ उनकी मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दे: छात्र

छात्रों का कहना है कि हर साल वादे तो बहुत होते हैं लेकिन सबसे पहले छात्रसंघ उनकी मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दे.

लॉ स्‍टूडेंट सिमरन ने बताया कि क्‍लासरूम में पीने का पानी तक नहीं होता है. वहीं एक छात्र ने कहा कि लाइब्रेरी में गर्मी के दिनों में पंखा या एसी कुछ तो होना ही चाहिए.

18 सितंबर को मतदान, 19 सितंबर को होगी मतगणना

सभी संगठनों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान 11 सितंबर को किया था. मतदान 18 सितंबर को होगा और 19 सितंबर को मतगणना होगी. मतदान सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 से शाम 7:30 तक दो चरणों में होगा.

DUSU चुनाव में इस बार महिला नेतृत्व सुर्ख़ियों में है. 2008 के बाद पहली बार कोई महिला उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए उतरी हैं. कैंपस में छात्राएं इसे बदलाव की शुरुआत मान रही हैं.