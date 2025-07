कांवड़ियों के सात्विक भोजन के लिए विश्व हिंदू परिषद ने शुरू की पहल, बांट रहे सनातनी स्टीकर

सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का उत्साह भी चरम पर है. इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने दिल्ली के बवाना क्षेत्र में एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कांवड़ यात्रियों को उनकी आस्था के अनुरूप शुद्ध सात्विक भोजन आसानी से उपलब्ध हो.

सनातनी स्टीकर-सात्विक भोजन की पहचान

वीएचपी ने बवाना में उन दुकानों, रेस्तरां, और किराना स्टोर्स पर “सनातनी स्टीकर” लगाने की शुरुआत की है, जो केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन प्रदान कर रहे हैं. इन स्टीकरों पर “गर्व से कहो हम हिंदू हैं” और “सनातनी व्यापारिक संस्थान” जैसे नारे अंकित हैं, जो कांवड़ यात्रियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भोजन खरीद सकते हैं. यह पहल कांवड़ यात्रियों की आध्यात्मिक और आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जो यात्रा के दौरान शुद्धता और अनुशासन का पालन करते हैं.

इस अभियान के दौरान, वीएचपी ने बवाना में “मुरलीवाला स्वीट्स” नामक एक दुकान पर ध्यान केंद्रित किया. वीएचपी का आरोप है कि यह दुकान एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका नाम हिंदू भक्तों को भ्रमित कर सकता है.

निरीक्षण के समय दुकान का मालिक मौजूद नहीं था, इसलिए वीएचपी ने फोन पर संपर्क कर मालिक को तीन दिन के भीतर दुकान का नाम बदलने का निर्देश दिया है, ताकि कांवड़ यात्रियों में किसी प्रकार का भ्रम न हो. यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि भक्तों को उनकी आस्था के अनुरूप भोजन और सेवा मिले.

Nangloi, Delhi: The Vishva Hindu Parishad is distributing Certificates in Delhi. These certificates are being given to food stall and restaurant owners who are Hindus and serve vegetarian food



Rajkumar Jindal, President of the Nangloi District VHP, says, "We are putting up… pic.twitter.com/FnwsQrpyFD