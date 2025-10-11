रायबरेली के पीड़ित परिवार के आंसू की हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा : सीएम योगी

यूपी के रायबरेली में चोर होने के शक में भीड़ की पिटाई में मारे गए फतेहपुर के हरिओम वाल्मीकि के परिजनों ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. इस मुलाकात में सीएम ने पीड़ित परिवार से कहा है कि उनके आंसू की हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा और न्याय दिलाया जाएगा. सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार न्यायालय में पैरवी करके आपोरियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी.

'बाबा सिर्फ आप ही दलितों की रक्षा कर सकते हैं'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित सरकार आवास में हुई इस मुलाकात के बाद पीड़ित की पत्नी बोलीं कि बाबा सिर्फ आप ही दलितों की रक्षा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वो सरकार की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है. मृतक की पत्नी संगीता बाल्मिकी अपने पिता छोटे लाल और बेटी अन्यना के साथ सीएम योगी से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचीं थीं.

'परिवार को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास'

मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को आवास व सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा. साथ ही संगीता वाल्मीकि को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी दी जाएगी और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से परिवार को संतृप्त किया जाएगा. दलितों, वंचितों और शोषितों की सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है."

'योगी सरकार की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट'

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी संगीता बाल्मिकी ने कहा कि, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें हर स्तर पर सहायता दी है. मैं उनकी आभारी हूं. बाबा ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं. हम योगी सरकार की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है. मृतक की पत्नी रायबरेली में एक बैंक में अस्थाई तौर पर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं."

क्या था पूरा मामला?

रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को चोर होने के शक में भीड़ ने पीट पीटकर मार डाला था. हरिओम फतेहपुर का रहने वाला था और घटना वाली रात वो अपने रायबरेली स्थित ससुराल में पत्नी और बेटी से मिलने जा रहा था. अंधेरे में लोगों ने उसे चोर समझकर पीट दिया. इस दौरान हरिओम ने राहुल गांधी का नाम ले लिया और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में राजनैतिक रंग ले लिया था.