पूनम पांडे बनेगी मंदोदरी! रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों में मतभेद... जानें पक्ष-विपक्ष में क्या दे रहे तर्क

- दिल्ली की लव-कुश रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं, जिसे लेकर विवाद हो गया है.
- कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे करेंगी. रामलीला विवाद का विषय नहीं है.
- कमेटी के सीनियर वाईस प्रेसिडेंट प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पूनम पांडे की छवि रामलीला से मेल नहीं खाती है.
दिल्ली के रामलीला मैदान में हर साल होने वाली लव-कुश रामलीला इस बार विवादों में है. कारण है अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे. दरअसल, पूनम पांडे इस बार रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं. हालांकि इसे लेकर के कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ लोग उनके रामलीला में किरदार निभाने का विरोध कर रहे हैं. इसे लेकर रामलीला कमेटी में भी मतभेद हैं और कमेटी के पदाधिकारी पूनम पांडे के किरदार निभाने को लेकर बंटे नजर आ रहे हैं.
लव कुश कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि अभी तक का हमारा फैसला है कि मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे ही करेंगी. उन्होंने कहा कि संत भी बंट गए हैं. मेरी समझ में सौ फीसदी सब एक तरफ नहीं होते हैं.
क्या उन्हें अच्छा करने का मौका नहीं देना चाहिए: अर्जुन कुमार
उन्होंने बताया कि पूनम पांडे के अभिनय से एक दिन पहले कमेटी की मीटिंग होगी. उन्होंने कहा कि रामलीला कोई विवाद का विषय नहीं है.
पूनम पांडे का विवादों से चोली दामन का रिश्ता: कपूर
हालांकि कमेटी के सीनियर वाईस प्रेसिडेंट प्रवीण शंकर कपूर उनकी बातों से सहमत नहीं हैं. उन्होंने पूनम पांडे को रामलीला में अभिनय का मौका देने को लेकर कहा कि उनकी सोशल नेटवर्क में छवि अच्छी नहीं है, उनकी छवि रामलीला से मेल नहीं खाती है. रामलीला कमेटी, VHP, समाज में इस पर चर्चा चल रही है.
उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में ऐसे हो जाते हैं, जिन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार करने में मुश्किल आती है. पूनम पांडे का विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं