दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली लव कुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल दिए जाने पर शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने ऐतराज जताया है.

पूनम पांडे को रामलीला में भूमिका देने पर लवकुश कमेटी में फूट, अब बीजेपी नेता और कमेटी मेंबर ने जताया विरोध
  • दिल्ली की लव कुश रामलीला कमेटी में पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने पर विवाद
  • बीजेपी के प्रवक्ता ने कमेटी को पत्र लिखकर पूनम पांडे को रामलीला से हटाने की मांग की
  • VHP और अन्य धार्मिक संगठनों ने पूनम की भूमिका को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है
नई दिल्ली:

दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला कमेटी में अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी के प्रवक्ता और कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण शंकर कपूर ने कमेटी को पत्र लिखकर पूनम पांडे को रामलीला से अलग करने की मांग की है. प्रवीण शंकर कपूर ने अपने पत्र में कहा कि लव कुश रामलीला कमेटी के कुछ सीनियर पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर विवादित छवि रखने वाली पूनम पांडे को मंदोदरी की पवित्र भूमिका दी है जो खेदजनक है.

कई संगठनों ने जाहिर की आपत्ति

इस पर विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली शाखा, कई धार्मिक संगठनों और मैंने स्वयं भी आपत्ति जाहिर की है. कपूर ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि रामलीला के कुछ पदाधिकारी पूनम पांडे की विवादित छवि का लाभ उठाकर रामलीला को चर्चा में लाना चाहते हैं, जिससे अधिकांश पदाधिकारी असहमत हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि कमेटी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और पूनम पांडे को भूमिका से हटाएगी.

पूनम ने नहीं निभाई सकारात्मक भूमिका...

इस विवाद को लेकर कई प्रमुख अखबारों ने भी खबर प्रकाशित की है. गौरतलब है कि लव कुश रामलीला कमेटी दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला कमेटियों में से एक है, जो हर साल लाल किला मैदान में भव्य रामलीला का आयोजन करती है. कूपर इससे पहले भी कह चुके हैं कि मॉडल पूनम पांडे ने कभी फिल्मों में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई और हमेशा से सोशल मीडिया में अश्लीलता एवं फूहड़ता दर्शाने के लिए मशहूर रही हैं. वह केवल विवादित हरकतों के लिए पहचानी जाती हैं.

