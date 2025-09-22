लव कुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने के साथ 9 दिन व्रत भी रखेंगी पूनम पांडे, कही ये बात

दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला में इस बार रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार सोशल मीडिया स्टार और एक्ट्रेस पूनम पांडे निभा रही हैं. इसी बीच उन्होंने ऐलान किया है कि वो नवरात्रों में 9 दिन व्रत भी रखेंगी. पूनम पांडे ने एक वीडियो शेयर करते हुए यह ऐलान किया है. इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वह मंदोदरी का किरदार निभाने को लेकर बहुत खुश हैं.

उन्होंने कहा, "मैं व्रत इसलिए रख रही हूं ताकि मेरा तन और मन और भी ज्यादा क्लैंस्ड रहे और मैं इस किरदार को अधिक खूबसूरती के साथ निभा सकूं."

यहां आपको बता दें कि पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी प्रवक्ता और कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण शंकर कपूर ने कमेटी को पत्र लिखा है और पूनम पांडे को रामलीला से अलग किए जाने की मांग की है. प्रवीण शंकर कपूर ने अपने पत्र में लिखा कि लव कुश कमेटी के कुछ सीनियर पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर विवादित छवि रखने वाली पूनम पांडे को मंदोदरी की पवित्र भूमिका दी है, जो खेदजनक है.

इस बारे में कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा, "इस रामलीला में राम, लक्ष्मण, रावण और हनुमान जैसे प्रमुख किरदार बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां निभाएंगी. इस बार रावण का किरदार बॉलीवुड अभिनेता आर्य बब्बर और मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे निभाएंगी."

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि भले ही किसी ने अतीत में बोल्ड दृश्य दिए हों, लेकिन जब वे प्रभु राम के इस मर्यादित मंच पर मंदोदरी जैसे पवित्र किरदार में आएंगी, जो रावण को अच्छाई का रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं, तो निश्चित रूप से इससे उनके मन और विचारों में सकारात्मक बदलाव आएगा. मंदोदरी का किरदार बुराई को दूर कर अच्छाई का मार्ग दिखाता है. हमारा मानना है कि पूनम पांडे का यह किरदार उनके जीवन को धार्मिक और मर्यादित दिशा में ले जाएगा."

उन्होंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलकर अच्छाई और मर्यादा की ओर बढ़ सकता है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? पूनम पांडे के इस किरदार से न सिर्फ उनका, बल्कि उनके फैंस और अन्य महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है."

बता दें कि लव कुश रामलीला 22 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी.