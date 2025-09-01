AAP के चंदे पर बोलने वाले पीएम कांग्रेस को नकद मिले 44 करोड़ पर चुप क्यों?: सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है. भारद्वाज ने कहा कि 2025 के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने जीतने के लिए नहीं बल्कि भाजपा को जीत दिलाने के लिए चुनाव लड़ा. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के इंटरव्यू से यह बात सिद्ध हो गई है. वहीं उन्‍होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि AAP को चैक से मिले एक करोड़ के चंदे पर बोलने वाले प्रधानमंत्री कांग्रेस को नकद मिले 44 करोड़ के चंदे पर चुप क्यों हैं?

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शायद पहली बार राजनीतिक इतिहास में यह सिद्ध होगा कि 2025 के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को चुनाव जिताने के लिए काम किया. भारद्वाज ने देवेंद्र यादव द्वारा हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि इंटरव्यू में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से बड़ी तसल्ली के साथ देवेंद्र यादव बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में यह तय किया कि भाजपा जीत जाए लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं जितनी चाहिए. उन्‍होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी दिल्ली इकाई को इस बात की खुली छूट दी कि कुछ भी करना पड़े आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीतने नहीं देना है.

कांग्रेस को मिले चंदे पर उठाए सवाल

इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने 2025 के चुनाव में हुए खर्चों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि AAP ने चुनाव में करीब 14 करोड़ रुपए, भाजपा ने करीब 57 करोड़ रुपए और कांग्रेस ने करीब 46 करोड़ रुपए खर्च किए. भारद्वाज ने बताया कि कांग्रेस ने कहा कि 44 करोड़ रुपए का नकद चंदा इकट्ठा हुआ. उन्‍होंने कहा कि यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस ने 44 करोड़ रुपए नकद चंदा इकट्ठा किया क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार 2000 रुपए से अधिक नकद चंदा नहीं लिया जा सकता है.

खामोश है भाजपा: सौरभ भारद्वाज

साथ ही उन्‍होंने कहा कि AAP को चेक के द्वारा एक करोड़ रुपए चंदा मिला था तो खुद प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा था कि केजरीवाल को काली रात के अंधेरे में एक करोड़ रुपए चंदा आ गया और आज जब दिन के उजाले में कांग्रेस को 44 करोड़ रुपए का चंदा नकद में मिला है, जिसका कोई अता-पता ही नहीं है कि कहां से आया है तो भी पूरी भाजपा खामोश है. उन्‍होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को मिले चंदे की कोई जांच नहीं की जा रही है.