9 गिरफ्तार, 33 किलो गांजा समेत ये ड्रग्स जब्त, नए साल से पहले नशे के कारोबार पर दिल्ली पुलिस की बड़ी चोट

दिल्ली पुलिस ने नए साल से पहले ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन क्लीन स्वीप-2 में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में महिला भी शामिल है. इनके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने 19 और 20 दिसंबर को द्वारका जिले के अलग-अलग इलाकों में करीब 50 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

नशे के कारोबार पर बड़ी चोट

इस मामले में छावला, उत्तम नगर, डाबरी, मोहन गार्डन और द्वारका साउथ थानों में NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट और दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत कुल 8 FIR दर्ज की गई हैं. द्वारका जिला पुलिस की नशे के कारोबार पर यह बड़ी चोट मानी जा रही है. ऑपरेशन क्लीन स्वीप-2 के तहत पुलिस ने ड्रग्स तस्करी में शामिल जिन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, अवैध शराब, हथियार और नकदी बरामद की गई है.

सर्च ऑपरेशन जारी, और गिरफ्तारियां संभव

पुलिस के मुताबिक अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. बता दें कि पुलिस ने द्वारका, उत्तम नगर, बिंदापुर, डाबरी और महावीर एन्क्लेव समेत पूरे जिले में रेड की थी. आरोपियों के पास से 33.244 किलो गांजा, 62 ग्राम एम्फेटामाइन, एविल के 13 इंजेक्शन, ब्यूप्रेनोर्फिन की 32 गोलियां, 105 क्वार्टर अवैध शराब, एक चाकू और 3,64,040 रुपये नकद बरामद किए हैं. इस मामले में छावला, उत्तम नगर, डाबरी, मोहन गार्डन और द्वारका साउथ थानों में NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट और दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत कुल 8 FIR दर्ज की गई हैं.