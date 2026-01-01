LPG Cylinder Prices : मिडिल ईस्ट संकट के बीच दिल्ली में 60 रुपये बढ़े घरेलू गैस सिलिंडर के दाम - सूत्र

दिल्ली के निवासियों के लिए रसोई बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के हवाले से ANI ने बताया कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस संशोधन के बाद, दिल्ली में घरेलू सिलेंडर के दाम 853 रुपये से बढ़कर अब 913 रुपये हो गए हैं. गैस की कीमतों में हुई यह वृद्धि 7 मार्च, 2026 से प्रभावी रूप से लागू होगी.

वहीं, ईरान-इजरायल युद्ध का दायरा हर बीतते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा है. मीडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है. सरकारी से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार ने मौजूदा हालात की गंभीरता को देखते हुए देश के सभी LPG रिफाइनरी को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दे दिया है.

सरकारी सूत्रों ने कहा कि आज हमारे पास होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे ईंधन की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं. कच्चे तेल, तेल उत्पादों और एलपीजी के मामले में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है. मौजूदा भंडार के आधार पर हम अच्छी स्थिति में हैं.

बता दें कि युद्ध के बाद ईरान द्वारा सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोकने के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आई है. इसकी वजह से दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि ईरान के घटनाक्रम पर सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है.

