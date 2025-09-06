Gold Urn: दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान से एक करोड़ रुपये का कलश चोरी हो गया है. कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे. बीते मंगलवार को कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी पहुंचे थे. स्वागत की अफरातफरी के बीच कलश मंच से गायब हो गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई हैं.

पुलिस ने कलश चुराने वाले संदिग्ध शख्‍स की पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई है. लाल किले परिसर में जैन समुदाय का यह अनुष्ठान 15 अगस्त पार्क में चल रहा है और 9 सितंबर तक जारी रहेगा. ऐसा माना जा रहा है कि कलश चुराने वाला कोई जानकर शख्‍स ही हो सकता है, जिसे पता था कि कलश की कीमत एक करोड़ रुपये के आसपास है. बताया जा रहा है कि अनुष्‍ठान स्‍थल से सिर्फ कलश ही चोरी हुआ है.

लाल किला परिसर से अनुष्‍ठान के दौरान चोरी हुए कलश की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये कलश सोने-हीरे से जड़ा है. इस कलश का वजन लगभग 760 ग्राम है और पूरी तरह से सोने का बना है. इसके साथ ही इस पर 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े हुए हैं.

पुलिस ने बताया कि सोने के कलश की शिकायत दर्ज कराई गई है. अनुष्‍ठान स्‍थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, तो एक संदिग्‍ध व्‍यक्ति पहचान लिया गया है. ये शख्‍स कई दिनों से धोती-कुर्ता पहनकर अनुष्‍ठान स्‍थल के आसपास घूम रहा था. ये लोगों में घुल-मिल गया था. ऐसे में लोगों को उस पर शक नहीं हुआ. इस शख्‍स ने ओम बिलड़ा के आयोजन स्‍थल से जाते ही कलश पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस का कहना है कि जल्‍द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:- नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या