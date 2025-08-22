1200 किमी. दूर पकड़ा गया दिल्ली सीएम के हमलावर का दोस्त, आरोपी के मोबाइल से खुलेंगे बड़े राज

सीएम रेखा गुप्ता थप्पड़ कांड में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश के एक दोस्त को दिल्ली पुलिस ने गुजरात के राजकोट से हिरासत (Delhi Cm Attack Case) में ले लिया है. बता दें कि दिल्ली पुलिस की एक टीम राजकोट में है. वह राजेश के दोस्त को दिल्ली लेकर आ रही है. आरोप है कि राजेश के इस दोस्त ने ही उसे पैसे ट्रांसफर किए थे. हालांकि उसका इस थप्पड़ कांड से क्या कनेक्शन है ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है.

ये भी पढ़ें-तब मैं डर गई थी... हमले पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने क्यों सुनाई 'पापा वाली कहानी', जानिए

राजेशभाई खिमजी ने क्यों किया सीएम रेखा पर हमला?

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा पर हमला करने के आरोपी ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी. यह योजना सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किए गए आंदोलन की तर्ज पर थी. आरोपी राजेशभाई खिमजी ने पुलिस को बताया कि वह खुद को पशु प्रेमी साबित करने के लिए ऐसा कर रहा था और वह राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से नाराज था.

राजकोट ले जाया जा सकता है थप्पड़कांड का आरोपी

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस जांच के सिलसिले में आरोपी को गुजरात के राजकोट स्थित उसकी पैतृक जगह ले जा सकती है. आरोपी के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि उसने हमले से पहले कोई महत्वपूर्ण जानकारी डिलीट तो नहीं की थी. सूत्रों के मुताबिक, ऑटोरिक्शा चालक खिमजी द्वारा किए गए दावों की जांच कर रही है.

आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि वह बुधवार को आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री के जनसुनवाई कार्यक्रम में गया था. मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाने में नाकाम रहने पर आरोपी ने उन पर हमला किया. उसने बताया कि हाल ही में दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसे एक सपना आया जिसमें भगवान भैरव ने उसे बेचारे जानवरों के हित में कदम उठाने के लिए कहा.

थप्पड़कांड का आरोपी 5 दिन की पुलिस हरासत में

बता दें कि दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने खिमजी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि खुफिया ब्यूरो समेत केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में दिल्ली पुलिस की मदद कर रही हैं. पुलिस ने आरोपी राजेश को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान उन पर हमले के बाद बुधवार को गिरफ्तार किया था. उस पर हत्या की कोशिशों समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली आने के लिए ट्रेन पकड़ने से लेकर मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पहुंचने तक का राजेश का हर कदम खंगाला जाएगा. वह शहर में जहां कहीं से गुजरा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी. जहां वह ठहरा और जिन लोगों से मिला, उनकी भी जानकारी एकत्र की जा रही है. जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि आरोपी ने इस साल की शुरुआत में राजकोट में आवारा पशुओं के समर्थन में प्रदर्शन किया था. पुलिस यह पता लगा रही है कि उसके अतीत का बुधवार की घटना से कोई संबंध था या नहीं.

