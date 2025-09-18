दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव आज: कब कौन बना, कितने पोस्ट, कैसे चुने जाते हैं, क्या है 17 साल पुराना वो रेकॉर्ड

अध्यक्ष: आर्यन मान

आर्यन मान उपाध्यक्ष: गोविंद तंवर

गोविंद तंवर सचिव: कुणाल चौधरी

कुणाल चौधरी संयुक्त सचिव: दीपिका झा



सुरक्षा कड़ी, बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस 600 पुलिसकर्मी तैनात

दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है. छात्र संगठनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और राजधानी का माहौल चुनावी रंग में रंगा हुआ है. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की है. उत्तरी जिला डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि मतदान के दिन विश्वविद्यालय परिसर में कड़ी निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए 600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस होंगे.

छात्रों के व्‍हीकल पर रोक, कुछ सड़कें रहेंगी बंद



साथ ही, परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन भी चुनावी गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे. पुलिस ने ट्रैफिक प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया है. मतदान के दिन कुछ रास्तों को डायवर्ट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कुछ मार्गों को पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है. खास तौर पर छात्र मार्ग को वाहनों के लिए बंद रखने की योजना बनाई गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके. डीसीपी ने बताया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. कॉलेजों में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में छात्रों के लिए वोटिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी छात्र अपने समय के अनुसार मतदान कर सकें.

इलेक्‍शन कैंपेन के दौरान दिखा ये बदलाव

डूसू चुनाव में इस बार दिल्‍ली हाई कोर्ट को भी दखल देना पड़ा, जिसका असर भी देखने को मिला. दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र संगठनों को कैंपस में पोस्टर, पर्चे और दीवारों पर लिखने से होने वाली गंदगी को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी. डूसू चुनाव के लिए प्रचार 17 सितंबर को सुबह 8 बजे समाप्त हो गया. इस साल प्रचार के दौरान सख्त पोस्टर रोधी नियमों के कारण कैंपस साफ-सुथरा नजर आया. पिछले वर्षों में नॉर्थ कैंपस की दीवारें पोस्टर और चुनावी नारों से भरी रहती थीं, लेकिन इस बार के चुनाव में साफ़ बदलाव देखने को मिला है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिंगदोह कमेटी के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करते हुए परिसर को पोस्टरबाजी और दीवारों के खराब होने से बचाए रखा है. डूसू के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज किशोर शर्मा ने बताया, 'हमें खुशी है कि इस साल परिसरों में कोई विकृति नहीं दिखी, जो हमारी प्रमुख समस्या हुआ करती थी.' निर्वाचन समिति को 25 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं और सात केंद्रीय पैनल के उम्मीदवारों को नौ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

