सेनेटरी पैड से लेकर AI तक… दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP-NSUI ने किए क्या-क्या वादे?

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (DUSU) में वादों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है. ABVP ने छात्रसंघ चुनावों में वादों का पिटारा खोलते हुए कैंपस में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन से लेकर AI प्रशिक्षण कार्यशाला चलाने तक का वादा किया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. ABVP ने कहा कि 5 हजार से अधिक विद्यार्थियों से विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों पर गहनता से विचार कर अपना घोषणापत्र (संकल्प पत्र) जारी किया.

शनिवार को ABVP ने जारी किया घोषणा पत्र

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी, राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल, दिल्ली प्रदेश प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद प्रत्याशी आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी गोविंद तंवर, सचिव पद प्रत्याशी कुणाल चौधरी, सह-सचिव पद प्रत्याशी दीपिका झा भी मौजूद थी.

DUSU Election 2025: ABVP के उम्मीदवार.

DUSU चुनाव 2025 के लिए ABVP के घोषणा-पत्र में किए वादें



छात्रों हेतु अनुदानित स्वास्थ्य बीमा

विभिन्न महाविद्यालयों में पंजीकृत शैक्षणिक

सामाजिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी के बजट में वृद्धि

खेल में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री एवं समुचित आहार की उपलब्धता का सुनिश्चितीकरण

परिसरों को दिव्यांग छात्रों के अनुकूल बनाने हेतु एक्सेसबिलिटी ऑडिट की व्यवस्था

विश्वविद्यालय के छात्रों को निःशुल्क हाइ स्पीड Wi-Fi की सुलभता

छात्रों हेतु नए छात्रावासों का निर्माण

चतुर्थ वर्ष के शोध विद्यार्थियों हेतु शोध सुविधाओं एवं विद्यार्थी निधि की उपलब्धता

निर्धारित समयसीमा के भीतर परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा की व्यवस्था

नए छात्रावासों का निर्माण

प्रत्येक कॉलेजों में महिला छात्रावासों की अनिवार्य उपलब्धता एवं स्वच्छता पर विशेष जोर

विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए शिक्षणेत्तर गतिविधियों और सोसाइटी की स्थापना

सभी कॉलेजों और छात्रावासों में निःशुल्क हाइ स्पीड Wi-Fi की उपलब्धता

सभी कॉलेजों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं छात्र मार्ग पर प्रति 100 मीटर पर वाटर कूलर उपलब्धता

छात्रों में बढ़ते मानसिक तनाव एवं अवसाद के दृष्टिगत समय- समय पर काउंसिलिंग सेशन का आयोजन

माइंडफुलनेस सेंटर की स्थापना, सेंट्रल रिसर्च लैब की स्थापना

एकेडमिक काउंसिल में छात्रों का प्रतिनिधित्व

DU के दस हजार से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी-गैरसरकारी संगठनों में इंटर्नशिप प्रदान करने

MOOC प्लेटफॉर्म का प्रभावी प्रयोग

नेट परीक्षा के लिए विशेष विभागीय कक्षाओं का संचालन

क्षेत्रीय भाषाओं में नोट्स और पाठ्य सामग्री की उपलब्धता

एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रभावी क्रियान्वयन

लैंगिक संवेदीकरण कैंप का आयोजन

ट्रांसजेंडर छात्रों हेतु विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल किए हैं.

महिला सुरक्षा के लिए भी किए कई वादें

इसके अलावा महिला सुरक्षा हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, पिंक बूथ की स्थापना, महिला सुरक्षा हेतु मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग , महिला छात्रावासों के आसपास PCR वैन की पेट्रोलिंग, स्थायी DUSU कार्यालय की मांग, ICC चुनाव का आयोजन, गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था, सब्सिडाइज हेल्थ इंश्योरेंस की उपलब्धता, हेल्थ कार्ड की उपलब्धता, सभी कॉलेजों में ओपेन जिम की व्यवस्था की बात भी कही है.

दिव्यागों के लिए कई आश्वासन

साथ ही साथ दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हेल्थ वेलनेस सोसाइटी की स्थापना, खेल सामग्री एवं खेल सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता और प्रतियोगिताओं का आयोजन, EARN WHILE LEARN का संचालन, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष छात्रवृत्ति, आधिकारिक सूचनाओं का डिजिटल माध्यम में भी प्रसारण, रैंप की व्यवस्था, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष शौचालय की व्यवस्था, निःशुल्क AI प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन, रोजगार मेले का आयोजन आदि बिंदुओं पर प्राथमिकता से काम करने की बात कही है.

NSUI ने कहा कैंपस में खोलेंगे मोहब्बत की दुकान

दूसरी ओर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का कहना है कि हम कैंपस में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में NSUI को पिछले साल दो सीटें मिली थी. इस साल उनका दावा है कि चारों सीट उनकी झोली में आएगी.

NSUI ने महिलाओं के लिए जारी है अलग घोषणा पत्र

NSUI ने इस बार दो घोषणा पत्र को जारी किया है. एक घोषणापत्र ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए जारी किया गया है जिसमें महिलाओं को 12 दिन मासिक धर्म अवकाश से लेकर महिला उत्पीड़न के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाने का वायदा किया गया है.

NSUI ने अपने घोषणा पत्र में नफ़रत की विचार धारा से मुक्त कैंपस, रियायती पास, मेट्रो के फ्री पास, आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के अलावा साफ़ सुथरा कैंपस देने जैसे कई वायदे किए गए हैं..दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इस बार चार की चारों सीट NSUI का ही बनेगा हमने बहुत संतुलित पैनेल को उतारा है..

सात साल बाद बना था NSUI अध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में बीते साल NSUI ने अध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद पर जीत हासिल की थी जबकि उपाध्यक्ष और सचिव के पद पर ABVP को जीत हासिल हुई थी. NSUI को 7 साल बाद पिछले साल अध्यक्ष पद पर रौनक खत्री को विजय मिली थी उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी ABVP के उम्मीदवार को करीब दो हज़ार वोटों से हराया था यही वजह है कि इस बार दोनों ही छात्र संगठन अपनी जीत को लेकर बढ़-चढ़कर वायदे कर रहे हैं.

DUSU Election 2025: NSUI के उम्मीदवार.

चुनाव लड़ रहे दोनों दलों के प्रत्याशी कौन

ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर, सचिव पद के लिए कुणाल चौधरी और सह सचिव पद के लिए दीपिका झा को उम्मीदवार बनाया है.

NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए जोश्लिन नंदिता चौधरी, उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल झांसला, सचिव पद के लिए कबीर तो सह सचिव के लिए लव कुश बधाना को प्रत्याशी बनाया है.

