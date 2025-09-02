विज्ञापन
2 mins
दिल्‍ली की ड्रग क्‍वीन ने नशे के काले कारोबार से बनाई करोड़ों की प्रॉपर्टी, अब होगी जब्‍त
कुसुम पर अब MCOCA में कार्रवाई
नई दिल्‍ली:

Delhis Drug Queen: दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में ड्रग क्वीन के नाम से फेमस कुसुम की 15 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की संपत्तियां जब्‍त हो सकती हैं. ये संपत्तियां दिल्ली से लेकर यूपी तक हैं और पुलिस इनकी पिछले कुछ समय से जांच कर रही है. दिल्‍ली पुलिस का कहना है कि कुसुम न केवल खुद ड्रग्स बेच रही थी, बल्कि पूरे नेटवर्क को अपने परिवार की मदद से चला रही थी. इसलिए कुसुम का पूरा परिवार और उनकी संपत्तियां जांच के घेरे में हैं. 

ऐसे चल रहा था ड्रग्‍स का नेटवर्क

कुसुम की बेटियां (दीपा व अनुराधा) सप्लायर और क्लाइंट्स का रिकॉर्ड रखती थीं. बेटा अमित नए ग्राहकों को जोड़ता था. गांव में कुसुम के रिश्तेदार लॉजिस्टिक्स संभालते और बेनामी संपत्तियां यूपी और दिल्ली में खरीदते थे, जिससे नेटवर्क को मजबूती मिलती थी. इस साल मार्च के महीने में सुल्तानपुरी में उसके पर छापा मारा गया, जिसमें अमित गिरफ्तार हुआ. इस छापे में 500 से ज्यादा हेरोइन के पैकेट, 14 लाख रुपये कैश, और एक ब्लैक स्कॉर्पियो SUV बरामद की गई थी. 

कुसुम पर अब MCOCA में कार्रवाई

कुसुम पर अब MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम) के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी जो संगठित अपराध में इस्तेमाल होता है. पुलिस के अनुसार, कुसुम और उसके परिवार की संपत्तियां 15 से 20 करोड़ रुपये के आसपास हो सकती हैं. 8 संपत्तियां जिनकी कुल कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है, 20 जुलाई को जब्त की गई थीं. आगे की जांच में पाया गया कि दीपा और अनुराधा के बैंक खातों में पिछले एक-डेढ़ साल में करोड़ों रुपये जमा किए गए थे. पुलिस ने बैंक को सेक्शन 94 BNSS के तहत नोटिस भेजा है, ताकि अकाउंट होल्डर का हिसाब मिल सके.

किले से कम नहीं कुसुम का घर

कुसुम का घर एक तरह का किला है. घर के दोनों छोरों पर आयरन गेट्स, CCTV कैमरे और एक गली जिसे वॉच करने के लिए छोटे लड़के तैनात रहते थे. अंदर आकर ही ग्राहक और सप्लायर उससे मिल पाते थे. कुल मिलाकर, दिल्ली पुलिस ने एक बड़े और संगठित ड्रग नेटवर्क चलाने वाली कुसुम और उसने परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. 

