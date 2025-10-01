विज्ञापन
दिल्ली के रोहिणी में दर्दनाक हादसा, पानी भरी बाल्टी में डूबने से एक साल की मासूम की मौत

Delhi News Updates: दिल्ली के रोहिणी में एक दर्दनाक हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई. एक साल की बच्ची बाथरूम के बाल्टी में डूब गई. हादसे के बाद घर में मातम पसरा है.

नई दिल्ली:

दिल्ली के रोहिणी इलाके से सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. विजय विहार थाना इलाके में सिर्फ एक साल की बच्ची की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई. बच्ची अपने जुड़वां भाई के साथ नहाने की तैयारी कर रही थी. मां ने पहले बेटी के कपड़े उतारे और फिर बेटे के कपड़े उतारने लगी. इसी बीच मासूम भाग्या बिस्कुट खाते-खाते बाथरूम में चली गई और आधी भरी बाल्टी में मुंह के बल गिर गई.

जब मां ने बेटी को घर में ढूंढना शुरू किया तो काफी देर तक उसका पता नहीं चला. बाद में जब वह बाथरूम में गई तो देखा कि भाग्या बाल्टी में गिरी पड़ी है. परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर विजय विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक बच्ची के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया गया. इस हादसे के आसपास को लोग भी सदमे में हैं. 

घर में रखें बच्चों का खास ध्यान
पुलिस के मुताबिक  घर में छोटे बच्चे हों तो थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. घर में कभी भी खुले में पानी से भरी बाल्टी या टब न रखें. अगर पानी भरकर रखना जरूरी हो तो उसे ढककर या सुरक्षित जगह पर रखें.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे
जुलाई 2020 में पूर्वी दिल्ली के मंडावली में बाल्टी में गिरने से एक साल के मासूम की मौत हुई थी. मार्च 2018 में न्यू अशोक नगर में डेढ़ साल के उमाकांत की पानी से भरे टब में डूबकर जान चली गई थी. दिसंबर 2017 में अशोक विहार के वजीरपुर गांव में दो साल का बच्चा बाल्टी में गिरकर दम तोड़ बैठा था.

