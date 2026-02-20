दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किला अब सोमवार को भी खुला रहेगा. पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 13 फरवरी को जारी एक आदेश के अनुसार, लाल किला अब सप्ताह के सभी दिन खुला रहेगा. अब तक, यह संरक्षित स्मारक सोमवार को बंद रहता था. अधिकारियों ने बताया कि सफाई और मरम्मत कार्य के लिए सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से बंद रहने के बजाय, अब स्मारक में चरणबद्ध रखरखाव कार्यक्रम और कर्मचारियों के लिए बारी-बारी से अवकाश के दिन लागू होंगे.

लाल का लेजर एंड लाइट शो भी अब सातों दिन देखा जा सकेगा. लाल किले का लेजर, लाइट-एंड-साउंड शो दिल्ली आने वाले हर पर्यटक के लिए एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है. यह शो भारत के इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और आज़ादी की गाथा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अत्यंत भव्य रूप में प्रस्तुत करता है. लाल किले की विशाल दीवारों और ऐतिहासिक संरचनाओं पर अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग, लेज़र लाइट और ध्वनि प्रभाव का संयोजन इसे और भी जीवंत बना देता है.

लेजर, लाइट-एंड-साउंड शो में मुगल काल से लेकर अंग्रेज़ों के शासन और फिर भारत की स्वतंत्रता तक की यात्रा को रोचक शैली में दिखाया जाता है. आवाज़, संगीत और रंगीन रोशनी के माध्यम से इतिहास ऐसे जीवंत होता है कि दर्शक खुद को उन्हीं घटनाओं के बीच महसूस करते हैं. शाम के समय हल्की ठंडक और रोशनी का मनमोहक संयोजन शो के प्रभाव को और बढ़ा देता है. लगभग एक घंटे का यह कार्यक्रम न केवल जानकारीपूर्ण है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी दर्शकों को जोड़ने वाला है.

