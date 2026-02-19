दिल्ली के लाल किले के पास से कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है. ये शख्‍स लाल किले के पास जम्मू-कश्मीर नंबर की गाड़ी के साथ खड़ा था. पुलिस ने जब शक होने पर इस शख्‍स को हिरासत में लिया, तो इसने खुद को एनआईए (NIA) का ऑफिसर बताया. फर्जी आई कार्ड भी इस शख्‍स ने दिखाया. बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने में लाल किले के सामने एक कार में धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी.



पुलिस को जब मामला संदिग्‍ध दिखा, तो कार में बैठे शख्‍स से कड़ाई से पूछताछ की गई. इसके बाद उसने एक के बाद एक खुलासे करने शुरू कर दिये. इस शख्‍स का असली नाम मुदस्सिर है. मुदस्सिर, कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है. पूछताछ में मुदस्सिर ने खुलासा किया कि वह कश्मीरी नौजवानों को जॉब के नाम पर ठगने का काम करता है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली है.