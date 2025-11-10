दिल्ली में लाल किले के पास कार में ब्लास्ट के बाद कैसा है मंजर, देखें VIDEO

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ. धमाके में 8 मौत की पुष्टि हो चुकी है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस घटना में काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. इको वैन में धमाके का शक जताया जा रहा है. 6 घायलों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया है.

क्या हुआ मौके पर?

यह 'धमाका' लाल किले के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुआ. धमाका इतना तेज था कि इसकी चपेट में आकर कुछ अन्य कारों में भी आग लग गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और सामान्य गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 15 गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना की गई हैं.

जांच एजेंसियां पहुंचीं मौके पर

घटना की गंभीरता को देखते हुए कई महत्वपूर्ण जांच टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं. धमाके की प्रकृति और कारणों की जांच के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है. आतंकी हमले की जांच करने वाली सादिक नगर की स्पेशल सेल यूनिट भी घटनास्थल पर पहुंच रही है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, DCP स्पेशल सेल समेत अन्य बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं. फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट यह पता लगाएंगे कि आखिर यह 'धमाका' किस तरह का था.

गृह मंत्रालय का निर्देश: 'दहशत न फैलाएं'

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इस घटना को लेकर एहतियाती सलाह दी है. सूत्रों के मुताबिक, लाल किले में हुए कार धमाके को 'विस्फोट (ब्लास्ट)' कहने से फिलहाल बचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे दहशत फैल सकती है. गृहमंत्रालय के मुताबिक, "हो सकता है यह सीएनजी ब्लास्ट हो. जांच होने पर जो भी निष्कर्ष आए, केवल वही चलाया जाए."





दिल्ली पुलिस अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि यह 'धमाका' किस कारण से हुआ. विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी. पुलिस और जांच एजेंसियां घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.